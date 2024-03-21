Полицейские из Улан-Удэ спасли людей на пожаре

Подсвечивая путь фонариками, полицейские вошли в дом и стали оповещать проснувшихся жильцов, чтобы те, надев теплые вещи, быстро выходили на улицу. В углу одной из комнат они увидели в кресле маленькую испуганную девочку, укутали ее в покрывало, после чего Артур Сымбелов отнес малышку в служебную машину», - рассказала Ирина Волк.







Погорельцев, среди которых оказались четверо взрослых и двое детей, полицейские разместили в своем автомобиле и в машине хозяина дома. Благодаря решительным и своевременным действиям правоохранителей никто из граждан не пострадал.





Отметим, старший лейтенант, участковый отдела полиции №2 УМВД России по Улан-Удэ Артур Сымбелов в 2023 году занял третье место в конкурсе «Народный участковый-2023».



