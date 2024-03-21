Происшествия 21.03.2024 в 09:58

Полицейские из Улан-Удэ спасли людей на пожаре

Благодаря решительным действиям правоохранителей никто из граждан не пострадал
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Текст: Андрей Константинов
Полицейские из Улан-Удэ спасли людей на пожаре
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала в своем Telegram-канале о полицейских из Улан-Удэ, которые помогли жильцам выбраться из горящего дома.

Происшествие случилось в середине февраля на ул. Лебедева. Там загорелась кровля частного дома.

«Двигаясь на служебном автомобиле по улице Лебедева, полицейские увидели зарево – огнем была охвачена крыша частного дома. Не теряя ни минуты, сотрудники сообщили о произошедшем в экстренные службы и поспешили на помощь людям. Старший лейтенант полиции Артур Сымбелов через забор перебрался во двор. Подойти к входной двери жилища и окнам было уже невозможно. Тогда полицейский принялся стучать в ворота пристроенного к дому гаража. На улицу выбежал владелец жилища.

Подсвечивая путь фонариками, полицейские вошли в дом и стали оповещать проснувшихся жильцов, чтобы те, надев теплые вещи, быстро выходили на улицу. В углу одной из комнат они увидели в кресле маленькую испуганную девочку, укутали ее в покрывало, после чего Артур Сымбелов отнес малышку в служебную машину», - рассказала Ирина Волк.


Погорельцев, среди которых оказались четверо взрослых и двое детей, полицейские разместили в своем автомобиле и в машине хозяина дома. Благодаря решительным и своевременным действиям правоохранителей никто из граждан не пострадал.


Отметим, старший лейтенант, участковый отдела полиции №2 УМВД России по Улан-Удэ Артур Сымбелов в 2023 году занял третье место в конкурсе «Народный участковый-2023».


Фото: МВД
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