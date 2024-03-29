В Улан-Удэ пожарные спасли 14 человек

Днем на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в многоквартирном доме по улице Толстова в Улан-Удэ.На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание в подвале здания. Самостоятельно из здания эвакуировалось 7 человек. Звенья газодымозащитной службы пожарно-спасательных частей спасли 14 человек, в том числе 4 ребенка.19 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытое горение на общей площади 20 кв.м. Пострадавших нет.Всего к тушению пожара привлекли 25 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники.Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.Фото: скриншот