Происшествия 02.04.2024 в 14:23

В Бурятии подросток в тяжелом состоянии попал в больницу из-за беспечности родителей

Они не следили, чтобы ребенок-диабетик вовремя принимал лекарства
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подросток в тяжелом состоянии попал в больницу из-за беспечности родителей
В Детскую республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ в тяжёлом состоянии поступил подросток из Тункинской района, страдающий сахарным диабетом. Как сообщила Уполномоченный по правам детей в Бурятии Наталья Ганькина со ссылкой на врачей, ухудшение состояния ребенка произошло из-за игнорирования рекомендаций медиков, недостаточного контроля со стороны родителей за приемом лекарств и соблюдением диеты.

«Обратилась в прокуратуру Тункинского района для правовой оценки качества оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, а также в районную администрацию - для организации работы с семьей ребенка и оказания помощи. В ходе проверки установлено, что ребенок не обеспечен тест-полосками для глюкометра, в связи с чем главному врачу районной больницы внесено представление. Председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних внесено представление об устранении нарушений и постановки семьи на учет для дальнейшего наблюдения», - рассказала Наталья Ганькина.

По словам уполномоченного, в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Подросток планирует продолжить обучение, которое пришлось оставить из-за болезни. Сейчас семья находится на сопровождении органов системы профилактики.

Фото: «Номер один»
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