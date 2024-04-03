В Улан-Удэ задержали малолетнего угонщика

Дознание отдела полиции по Железнодорожному району возбудило и расследует уголовные дела по серии угонов автомобилей и краже имущества из одного из них. В противоправных деяниях подозревают 16-летнего школьника. Юноша ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и состоит на профилактическом учете в ПДН.Полицейскими установлено, что в одну из мартовских ночей он, гуляя по улицам города, проник в стоящий рядом с многоквартирным домом автомобиль отечественного производства. Транспортное средство несовершеннолетний попытался завести, сомкнув провода – якобы, чтобы отогнать машину в соседний двор и «спокойно» похитить замеченный в багажном отделении кейс. В ящике лежали гаечные ключи, домкрат и компрессор.По его словам, машина не завелась, поэтому он откатил её, сняв с ручника. Вернуть транспортное средство обратно подозреваемый также не смог и с похищенными вещами скрылся. Автомобильные инструменты и оборудование полицейские впоследствии у него изъяли.Известно, что юноша причастен еще к двум произошедшим позднее случаям угонов автомобилей, припаркованных в жилом массиве. Причиной завладения чужими транспортными средствами стало желание покататься.Возбуждены уголовные дела - ч. 1 ст. 166 и ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон и кража).Фото: "Номер один"