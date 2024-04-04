В Бурятии потушили оба лесных пожара, возникших вчера в республике из-за неосторожного обращения с огнем.«На тушении работали 18 человек из числа лесной охраны. Было задействовано 9 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 8,2 га. Ущерба лесному фонду нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.По состоянию на 13 часов 4 апреля новых возгораний в республике не зарегистрировано.Фото: РАЛХ