Происшествия 04.04.2024 в 14:46

В Бурятии потушили оба лесных пожара

Новых возгораний в лесах республики нет
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили оба лесных пожара
В Бурятии потушили оба лесных пожара, возникших вчера в республике из-за неосторожного обращения с огнем.

«На тушении работали 18 человек из числа лесной охраны. Было задействовано 9 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 8,2 га. Ущерба лесному фонду нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
 
По состоянию на 13 часов 4 апреля новых возгораний в республике не зарегистрировано.

Фото: РАЛХ
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