В Улан-Удэ сбитую на тротуаре женщину пришлось госпитализировать



В ГИБДД Бурятии сообщили подробности ДТП , случившегося вчера днем на ул. Смолина в Улан-Удэ. Как выяснилось, виновницей аварии стала 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Раум». При повороте налево она не уступила дорогу «Тойоте Премио». От удара этот автомобиль вылетел на тротуар и сбил 48-летнюю женщину.





У пострадавшей диагностировали перелом большеберцовой кости. Женщину госпитализировали в БСМП. В аварии также пострадал 9-летний ребенок, находившийся в «Премио». После осмотра и оказания помощи медики отпустили его домой.Фото: ГИБДД Бурятии