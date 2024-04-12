Происшествия 12.04.2024 в 17:31

В Улан-Удэ поймали пьяную бабушку на «Паджеро»

Ранее 62-летняя женщина уже была лишена водительских прав
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ поймали пьяную бабушку на «Паджеро»
За прошедшую неделю в Улан-Удэ благодаря помощи бдительных граждан сотрудники ДПС задержали трех пьяных водителей.

Как рассказали в МВД Бурятии, днем 4 апреля в телеграм-бот @gibdd03_bot поступило сообщение, что на СТО в Советском районе приехал водитель, который, вероятно, пьян. К сообщению очевидец приложил фотографию автомобиля предполагаемого нарушителя. Находящийся неподалеку экипаж ДПС незамедлительно выехал на место. За рулем автомашины «Тойота Виш» находился 37-летний мужчина, от которого исходил запах алкоголя. От прохождения освидетельствования гражданин отказался, в отношении него был составлен протокол.

Аналогичный случай произошел ночью 5 апреля. 62-летняя женщина за рулем «Митсубиши Паджеро», об опасном вождении которой бдительные граждане сообщили в ГИБДД через телеграм-бот, также отказалась от освидетельствования. Как выяснилось, ранее она уже была лишена водительских прав за пьяную езду. Теперь ей грозит уже уголовная ответственность.



Информация еще об одном нетрезвом нарушителе поступила в ГИБДД вечером 7 апреля. В сообщении было указано, что водитель автомобиля «Тойота Марк 2» приехал к магазину и, не справившись с управлением, врезался в ограждение. Приехавшим инспекторам ДПС продавец рассказала, что нарушитель проживает недалеко от места ДТП и после происшествия уехал в сторону дома. Автоинспекторы проследовали к указанному месту и обнаружили 47-летнего мужчину за рулем иномарки. Он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования отказался.

Госавтоинспекция выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания факты грубых нарушений ПДД. Переданная информация позволила своевременно пресечь опасное поведение нарушителей.

Фото: ГИБДД Бурятии
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