В Улан-Удэ поймали пьяную бабушку на «Паджеро»

Аналогичный случай произошел ночью 5 апреля. 62-летняя женщина за рулем «Митсубиши Паджеро», об опасном вождении которой бдительные граждане сообщили в ГИБДД через телеграм-бот, также отказалась от освидетельствования. Как выяснилось, ранее она уже была лишена водительских прав за пьяную езду. Теперь ей грозит уже уголовная ответственность.









За прошедшую неделю в Улан-Удэ благодаря помощи бдительных граждан сотрудники ДПС задержали трех пьяных водителей.Как рассказали в МВД Бурятии, днем 4 апреля в телеграм-бот @gibdd03_bot поступило сообщение, что на СТО в Советском районе приехал водитель, который, вероятно, пьян. К сообщению очевидец приложил фотографию автомобиля предполагаемого нарушителя. Находящийся неподалеку экипаж ДПС незамедлительно выехал на место. За рулем автомашины «Тойота Виш» находился 37-летний мужчина, от которого исходил запах алкоголя. От прохождения освидетельствования гражданин отказался, в отношении него был составлен протокол.Информация еще об одном нетрезвом нарушителе поступила в ГИБДД вечером 7 апреля. В сообщении было указано, что водитель автомобиля «Тойота Марк 2» приехал к магазину и, не справившись с управлением, врезался в ограждение. Приехавшим инспекторам ДПС продавец рассказала, что нарушитель проживает недалеко от места ДТП и после происшествия уехал в сторону дома. Автоинспекторы проследовали к указанному месту и обнаружили 47-летнего мужчину за рулем иномарки. Он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования отказался.Госавтоинспекция выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания факты грубых нарушений ПДД. Переданная информация позволила своевременно пресечь опасное поведение нарушителей.Фото: ГИБДД Бурятии