Происшествия 12.04.2024 в 17:53

В Улан-Удэ водителя оштрафовали за опасное видео

Пассажир иномарки наполовину вылез из окна, чтобы снять красивые кадры
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водителя оштрафовали за опасное видео
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали водителя автомобиля «Тойота Королла», чей пассажир, высунувшись всем телом из иномарки, снимал видео. Данный факт произошел на улице Бабушкина.

Информацию о нарушителе инспекторы получили от очевидцев через телеграм-бот @gibdd03_bot. Ориентировку на задержание передали экипажам ДПС.

«Указанную автомашину инспекторы ГИБДД остановили на улице Революции 1905 года. За рулем иномарки находился 20-летний молодой человек. Он не отрицал вину и пояснил, что катался с другом, который решил таким образом сделать видео», - рассказали в МВД Бурятии.

В отношении парня составили административные протоколы - за нарушение правил перевозки пассажира, а также отсутствие полиса ОСАГО.



Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
нарушение гибдд

Все новости

15 мая в Улан-Удэ состоится концерт моринхуристов «Небесные мелодии»
12.04.2024 в 17:58
В Улан-Удэ водителя оштрафовали за опасное видео
12.04.2024 в 17:53
В Октябрьском районе Улан-Удэ готовят к открытию новый детсад
12.04.2024 в 17:41
В Улан-Удэ поймали пьяную бабушку на «Паджеро»
12.04.2024 в 17:31
В Улан-Удэ школьники и студенты посоревновались в авиа и ракетомодельном спорте
12.04.2024 в 17:28
В Бурятии в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» проводятся лекции по философии
12.04.2024 в 16:55
Кладбища в Улан-Удэ готовят к Родительскому дню
12.04.2024 в 16:27
Жертвами клещей в Бурятии стали уже 20 человек
12.04.2024 в 16:22
В Бурятии продолжается модернизация пограничного пункта пропуска «Монды»
12.04.2024 в 16:13
Жительница Бурятии попросила полицейских «вывести» инвестированные ею миллионы
12.04.2024 в 16:08
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ поймали пьяную бабушку на «Паджеро»
Ранее 62-летняя женщина уже была лишена водительских прав
12.04.2024 в 17:31
Жертвами клещей в Бурятии стали уже 20 человек
Почти половина укушенных - дети
12.04.2024 в 16:22
Жительница Бурятии попросила полицейских «вывести» инвестированные ею миллионы
Даже обратившись в полицию женщина не до конца осознала, что её обманули
12.04.2024 в 16:08
В Улан-Удэ чиновник за взятки превращал людей в трактористов
Деньги избавляли кандидатов от обучения и сдачи экзаменов
12.04.2024 в 15:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru