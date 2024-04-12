В Улан-Удэ водителя оштрафовали за опасное видео

В отношении парня составили административные протоколы - за нарушение правил перевозки пассажира, а также отсутствие полиса ОСАГО.









В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали водителя автомобиля «Тойота Королла», чей пассажир, высунувшись всем телом из иномарки, снимал видео. Данный факт произошел на улице Бабушкина.Информацию о нарушителе инспекторы получили от очевидцев через телеграм-бот @gibdd03_bot. Ориентировку на задержание передали экипажам ДПС.«Указанную автомашину инспекторы ГИБДД остановили на улице Революции 1905 года. За рулем иномарки находился 20-летний молодой человек. Он не отрицал вину и пояснил, что катался с другом, который решил таким образом сделать видео», - рассказали в МВД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии