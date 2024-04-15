Происшествия 15.04.2024 в 14:49

Жительница Улан-Удэ лишилась доступа на Госуслуги после общения с мошенниками

Женщина сказала аферистам код из смс, нужный якобы для оформления электронной медкарты
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ лишилась доступа на Госуслуги после общения с мошенниками
В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 56-летняя горожанка. Женщина рассказала, что неизвестные взломали ее аккаунт на портале «Госуслуг».

Как сообщили в МВД Бурятии, днем 11 апреля с женщиной связались, якобы, представители медицинской компании. Они сообщили, что срок действия бумажной медицинской карты горожанки истек, поэтому ей необходимо оформить новый документ на пластиковом носителе. Для оформления электронной медкарты звонившая попросила назвать гражданку код из смс, что потерпевшая и сделала. «Оператор медицинской компании» уведомила, что ее новая карточка будет доступна в поликлинике по месту жительства.

Спустя несколько минут гражданке пришло уведомление о входе в ее личный кабинет на портале «Госуслуг», а сам аккаунт оказался недоступным для входа. Женщина поняла, что попалась на уловки мошенников, и обратилась на горячую линию портала и в полицию.

По факту неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что мошенники, используя данные документов женщины, похищенных из личного кабинета портала, подали 24 заявки на получение кредитов в онлайн-банки.

Как отметил врио начальника УМВД России по Улан-Удэ Григорий Смирнов, основная цель мошенников, представляющихся сотрудниками медицинских и страховых компаний, - получить доступ к личным данным человека и его сбережениям. Полицейские напоминают, что медицинские документы и полисы ОМС действуют бессрочно и не требуют продления или активации через смс-коды.
Фото: «Номер один»
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мошенничество

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