Мэр Улан-Удэ побывал в подтопленном СНТ

- К сожалению, все выходные дни затор усиливался. Сегодня в ночь он начал топить не только территорию Советского района, но и значительную часть Иволгинского района в районе Ошурково, - сообщил зампредседателя Комитета по ГО ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.





- В настоящий момент там находятся дежурные смены наших городских спасателей для оказания помощи в ночное время, для оказания помощи по подъему личного имущества, спасению имущества, также продолжаем контролировать ситуацию, - рассказал Дмитрий Федоров.





Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вместе с городскими спасателями побывал в СНТ «Академия», где из-за ледового затора на Селенге подтопило 35 приусадебных участков. На двух из них вода поднялась выше полов.В настоящий момент в СНТ «Академия» затоплены два жилых дома.- Выше пола поднялась вода, там проживает три человека. Один вывезен по месту прописки на ст. Дивизионная, а два человека решили остаться на втором этаже для охраны своего участка. Также подтоплены 35 приусадебных участков, угрозы жилым домам в настоящий момент нет, - сообщил Дмитрий Федоров.В основной массе в СНТ «Академия» находятся дачные дома, куда люди заселяются в летний период. Лишь в 17 домах люди проживают круглогодично.Сейчас решается вопрос о проведении взрывных работ для уменьшения затора льда. Такая ситуация на этом участке реки возникла впервые за многолетние наблюдения, отметили в мэрии.В субботу мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ввел режим повышенный готовности в районе СНТ «Академия» и мкрн Мостовой. Там ведется постоянный мониторинг.Фото: мэрия Улан-Удэ