Происшествия 15.04.2024 в 16:21

Мэр Улан-Удэ побывал в подтопленном СНТ

В настоящий момент в «Академии» затоплены два дома и 35 участков
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ побывал в подтопленном СНТ
Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вместе с городскими спасателями побывал в СНТ «Академия», где из-за ледового затора на Селенге подтопило 35 приусадебных участков. На двух из них вода поднялась выше полов.

- К сожалению, все выходные дни затор усиливался. Сегодня в ночь он начал топить не только территорию Советского района, но и значительную часть Иволгинского района в районе Ошурково, - сообщил зампредседателя Комитета по ГО ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.


В настоящий момент в СНТ «Академия» затоплены два жилых дома.

- Выше пола поднялась вода, там проживает три человека. Один вывезен по месту прописки на ст. Дивизионная, а два человека решили остаться на втором этаже для охраны своего участка. Также подтоплены 35 приусадебных участков, угрозы жилым домам в настоящий момент нет, - сообщил Дмитрий Федоров.

В основной массе в СНТ «Академия» находятся дачные дома, куда люди заселяются в летний период. Лишь в 17 домах люди проживают круглогодично.

- В настоящий момент там находятся дежурные смены наших городских спасателей для оказания помощи в ночное время, для оказания помощи по подъему личного имущества, спасению имущества, также продолжаем контролировать ситуацию, - рассказал Дмитрий Федоров.


Сейчас решается вопрос о проведении взрывных работ для уменьшения затора льда. Такая ситуация на этом участке реки возникла впервые за многолетние наблюдения, отметили в мэрии.

В субботу мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ввел режим повышенный готовности в районе СНТ «Академия» и мкрн Мостовой. Там ведется постоянный мониторинг.

Фото: мэрия Улан-Удэ

Теги
подтопление

Все новости

В Кяхтинском музее открыли бюст монгольскому писателю Бямбын Ринчен
15.04.2024 в 16:57
Жителям Иволгинского района сообщили, куда угонять скот в случае подтопления
15.04.2024 в 16:38
В Бурятии стартует региональный этап всероссийского интеллектуального турнира «Знание.Игра»
15.04.2024 в 16:22
Мэр Улан-Удэ побывал в подтопленном СНТ
15.04.2024 в 16:21
Житель Бурятии отдал почку младшему брату
15.04.2024 в 15:46
Каждый четвертый работающий россиянин не решается просить прибавки к зарплате
15.04.2024 в 15:44
В Улан-Удэ для жителей поселка Восточный изменится расписание движения автобусов
15.04.2024 в 15:33
В Забайкальском крае участник СВО открыл персональную выставку
15.04.2024 в 15:24
В Бурятии сошли с рельсов три вагона с углем
15.04.2024 в 15:22
В Бурятии стартовала горячая линия по профилактическим мерам во время паводка
15.04.2024 в 15:03
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
В Бурятии сошли с рельсов три вагона с углем
Проверкой происшествия занялась прокуратура
15.04.2024 в 15:22
Жительница Улан-Удэ лишилась доступа на Госуслуги после общения с мошенниками
Женщина сказала аферистам код из смс, нужный якобы для оформления электронной медкарты
15.04.2024 в 14:49
С начала года в Бурятии зарегистрирован 171 случай возгорания сухой травы
Основная причина возникновения пожаров - неосторожное обращение с огнём
15.04.2024 в 13:36
Жительница Бурятии раздавила автомобилем оскорбившего её мужчину
Переехав потерпевшего несколько раз, женщина добила его ножом
15.04.2024 в 11:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru