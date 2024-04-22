10 лет колонии получила жительница Бурятии за ДТП с тремя погибшими подростками

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летней девушки из поселка Николаевский Тарбагатайского района, по вине которой произошла автоавария с гибелью трех подростков.Напомним, резонансное происшествие случилось в сентябре 2023 года. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, девушка, не имеющая прав, попросила у своего родственника прокатиться на автомобиле «Хонда Аккорд», на котором он приехал к магазину вместе с несовершеннолетними друзьями. Проигнорировав его отказ, она села за руль машины и вместе с находившимися в салоне подростками поехала по поселку Николаевский. Превысив скорость, девушка не справилась с управлением, слетела с дороги и врезалась в бетонное ограждение, которое обрушилось на автомобиль. В результате автоаварии погибли три находившихся в иномарке подростка - мальчики 14 и 16 лет и 14-летняя девочка. Еще один 15-летний юноша получил тяжелые травмы. Сама виновница ДТП осталась жива. Она выбралась из иномарки и покинула место происшествия, побежав в сторону магазина за помощью.По итогам расследования ей предъявили обвинение по двум статьям УК РФ: ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места ДТП) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).Рассмотрев материалы дела, Тарбагатайский райсуд признал девушку виновной и приговорил её к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также она лишена права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев и оштрафована на 30 тысяч рублей.Как уточнили в прокуратуре, приговор суда еще не вступил в законную силу.Фото: МЧС Бурятии