В Бурятии потушили два пожара

«На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось плотное задымление в одной из квартир дома, открытого источника огня не было: тлел матрас. Из-за задымления легкое отравление угарным газом получила 61-летняя женщина. Её госпитализировали в Центральную районную больницу», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





Накануне поздним вечером в Гусиноозерске загорелись надворные постройки в одном из частных домовладений. Возникла угроза перехода огня на двухквартирный жилой дом.«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горели надворные постройки и пристрои к дому. Пожар был ликвидирован на общей площади 73 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет», сообщили в МЧС Бурятии.Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.Еще один пожар возник сегодня утром в двухквартирном доме в селе Ганзурино Иволгинского района.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: МЧС Бурятии, Республиканское агентство ГО и ЧС