Происшествия 15.05.2024 в 10:12

В Бурятии потушили два пожара

На одном из возгораний пострадала пожилая женщина
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили два пожара
Накануне поздним вечером в Гусиноозерске загорелись надворные постройки в одном из частных домовладений. Возникла угроза перехода огня на двухквартирный жилой дом.

«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горели надворные постройки и пристрои к дому. Пожар был ликвидирован на общей площади 73 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет», сообщили в МЧС Бурятии.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Еще один пожар возник сегодня утром в двухквартирном доме в селе Ганзурино Иволгинского района.

«На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось плотное задымление в одной из квартир дома, открытого источника огня не было: тлел матрас. Из-за задымления легкое отравление угарным газом получила 61-летняя женщина. Её госпитализировали в Центральную районную больницу», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.


По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: МЧС Бурятии, Республиканское агентство ГО и ЧС
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