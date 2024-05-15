В Поселье в частном доме загорелся натяжной потолок

В селе Поселье Иволгинского района произошел пожар в одном из частных домов. Обошлось без жертв, семья с тремя детьми успела выбежать на улицу, сообщил МЧС России.

По словам спасателей сначала закоротило светильник, затем пламя перекинулось на потолок. Возгорание на шести квадратных метрах оперативно потушили 8 специалистов с помощью 3 единиц техники.













Сотрудники МЧС напоминают: натяжные потолки плавятся и провисают от открытого огня и высокой температуры.

Необходимо уточнять класс пожарной безопасности натяжного полотна, доверять монтаж только профессионалам и следить за состоянием проводки.

Фото: МЧС России