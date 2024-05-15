Происшествия 15.05.2024 в 15:44

Обвиняемый в убийстве житель Улан-Удэ прикинулся невменяемым

Мужчина зарезал хозяина дома, в котором жил
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Текст: Андрей Константинов
Обвиняемый в убийстве житель Улан-Удэ прикинулся невменяемым
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в доме у знакомого на улице Заовражной в Улан-Удэ. В ночь на 1 марта 2024 года они вдвоем употребляли спиртное. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора. В её ходе злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов в грудь, лицо и руку хозяину дома. Потерпевший от полученных ран через несколько часов скончался в больнице.

«Обвиняемый на допросах ссылался на невменяемость. Однако по выводам экспертов, которые провели в отношении него комиссионную судебно-психиатрическую экспертизу, мужчина в период совершения преступления осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими», - отметили в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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