Ольхон стал недоступен для туристов

Остров Ольхон временно недоступен для поклонников дикой природы: все туристические маршруты закрыты. Причина – высокий класс пожарной опасности (4 из 5) и обнаруженный накануне вечером пожар в лесной части острова, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Очаг пожара ещё действует: он находится в труднодоступной местности Прибайкальского национального парка, тушение затруднено.

К месту обнаружения огня выдвинулись 28 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», задействовано 2 единицы техники данного учреждения.

Напомним, сложная и пожароопасная ситуация сохраняется на острове Ольхон с первой декады мая 2024 года. Самый популярный маршрут – «Север острова Ольхон» не принимает гостей уже с 8 мая.

Особый противопожарный режим действует на территории Прибайкальского национального парка с 4 мая.





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