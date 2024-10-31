Происшествия 31.10.2024 в 15:34

Бывший председатель правления «БайкалБанка» получил новый срок

Виталию Авдееву дали 12 лет за хищение почти 2 млрд рублей
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Текст: Иван Иванов
Бывший председатель правления «БайкалБанка» получил новый срок
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ПАО «БайкалБанк» Виталия Авдеева и трех его соучастников: экс-зампреда печально знаменитого своими «тетрадочными» вкладами «Арксбанка» Александра Герасименко, бизнесмена Дениса Григорьева и еще одного лица. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере».

Суд установил, что в 2016 году руководитель кредитной организации, действуя в сговоре с лицами, осуществляющими деятельность в финансовой и юридической сферах, путем заключения договоров уступки прав требований по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам, купли-продажи и мены ценных бумаг вывел ликвидные активы банка на фирмы-прокладки. В качестве оплаты были приняты «технические активы» - векселя и акции компаний, не ведущих хозяйственной деятельности. Их реальная стоимость несопоставима с суммой уступленных прав требований и реализованных облигаций, ипотечных сертификатов и паев инвестиционных фондов. Незаконными действиями организованной группы «БайкалБанку» причинен ущерб в размере более 1,8 млрд рублей.

Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд приговорил Виталия Авдеева к 12 годам 4 месяцам лишения свободы. Остальные участники организованной группы осуждены к лишению свободы на сроки от 6 лет 6 месяцев до 12 лет 8 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Всем осужденным назначены штрафы от 400 тыс. рублей до 850 тыс. рублей. Также удовлетворены исковые требования о возмещении причиненного ущерба.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, в 2019 году Виталий Авдеев, Александр Герасименко и Денис Григорьев вместе с другими лицами уже были осуждены за покушение на хищение имущества «БайкалБанка» на сумму около 900 млн рублей. Участники организованной группы получили от 5 до 7 лет лишения свободы со штрафами от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что за выводом активов и банкротством целого ряда российских банков, включая «БайкалБанк», может стоять скандально известный финансист Илья Клигман. Сам он покинул Россию в 2016 году, когда началось расследование хищений из «Арксбанка».

Правоохранительными органами Илья Клигман объявлен в розыск. Арбитражный суд РБ арестовал его активы на сумму 2,5 млрд рублей по заявлению конкурсного управляющего «БайкалБанка» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Но поможет ли это вкладчикам некогда единственного самостоятельного банка Бурятии вернуть свои деньги – большой вопрос.

Пока кредиторы «БайкалБаннка» смогли доказать в арбитражном суде Восточно-Сибирского округа незаконное бездействие конкурсного управляющего в лице АСВ, которое не оспорило сделок, имевших, согласно заключению временной администрации, явные признаки недействительных. Сейчас кредиторы пытаются взыскать свыше 600 млн рублей с АСВ в конкурсную массу.
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байкалбанк хищение

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