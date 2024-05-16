Происшествия 16.05.2024 в 11:16

В Бурятии из-за короткого замыкания произошёл пожар

В результате возгорания сгорел дом и крыша гаража
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии из-за короткого замыкания произошёл пожар

Пожар произошёл вечером в посёлке Таксимо, сообщили в пресс-службе ГО и ЧС республики. 

На момент прибытия личного состава 52-ой пожарной части огонь изнутри охватил дом, также произошёл переход пламени на крышу гаража. Пожар на общей площади 158 квадратных метров потушили в течение двух часов.

В результате пожара изнутри выгорел дом и крыша гаража. Пострадавших нет, потому что на момент возгорания в доме никого не было. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки.

Всего в тушении участвовало 9 человек и 3 единицы техники, добавили в ведомстве.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что необходимо пользоваться только исправным электрооборудованием заводского производства и не перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов. Также следует проверять состояние электрических проводов и не эксплуатировать электропровод и кабели с видимыми нарушениями изоляции. При возникновении возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

Фото: РА ГО и ЧС

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