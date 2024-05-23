Один человек погиб, трое пострадали в лобовом ДТП в Бурятии

«По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Премио» под управлением 23-летнего мужчины. В результате аварии 51-летний пассажир «Калдины» от полученных травм скончался, водитель и еще один 48-летний пассажир доставлены в больницу. Травмы также получил 24-летний пассажир второго автомобиля», - рассказали в Госавтоинспекции.





Крупное ДТП случилось сегодня ночью в Джидинском районе в 4 км от села Цагаты.Фото: ГИБДД Бурятии