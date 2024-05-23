Происшествия 23.05.2024 в 10:28

Один человек погиб, трое пострадали в лобовом ДТП в Бурятии

Авария произошла ночью в Джидинском районе
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Текст: Андрей Константинов
Один человек погиб, трое пострадали в лобовом ДТП в Бурятии
Крупное ДТП случилось сегодня ночью в Джидинском районе в 4 км от села Цагаты.

«По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Премио» под управлением 23-летнего мужчины. В результате аварии 51-летний пассажир «Калдины» от полученных травм скончался, водитель и еще один 48-летний пассажир доставлены в больницу. Травмы также получил 24-летний пассажир второго автомобиля», - рассказали в Госавтоинспекции.


Фото: ГИБДД Бурятии
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