Происшествия 23.05.2024 в 14:49

В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка

Утром 22 мая он ушел на занятия, но домой не вернулся
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка
В Улан-Удэ полиция разыскивает 16-летнего Аяса Миягашева. Утром 22 мая подросток ушел на занятия в учебное заведение, однако домой до сих пор не вернулся.

Приметы: азиатской внешности, на вид 16-17 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черного цвета, глаза карие.

Особые приметы: прокол в носу (септум), клипса в ухе.

Был одет: куртка кожаная черного цвета с красно-зелеными рисунками, футболка серого цвета, штаны черные с рисунками, кеды черные с белой подошвой. При себе имел школьный рюкзак синего цвета с красными полосками.

При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 29-24-20, 8 (3012) 23-53-22, 8 (3012) 23-36-45, 8 (902) 161-47-05.
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