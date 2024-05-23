Происшествия 23.05.2024 в 17:55

Пожарных со всей Бурятии собирают для защиты сел в Баргузинском районе

В районе разгорается крупный лесной пожар
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Текст: Андрей Константинов
Пожарных со всей Бурятии собирают для защиты сел в Баргузинском районе
Сложная ситуация с лесными пожарами сложилась сегодня в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», из-за пожаров села Усть-Баргузин и Гусиха затянуло дымом.

«Просим жителей сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем специалистов агентства лесного хозяйства Бурятии. Воздержитесь от длительного прибывания на улице, пользуйтесь защитными масками, респираторами, марлевыми повязками», - призывают власти.

Как сообщил начальник отдела охраны, защиты лесов РАЛХа Пётр Будунов, «ситуация в Куйтунском и Усть-Баргузинском лесничестве непростая». Работы по тушению пожаров осложняет сильный ветер.

«Сейчас идет наращивание группировки, собираем силы и средства со всей Бурятии. Угрозы населенным пунктам нет», - заявил он.

По данным на 16:40, в борьбе с огнем задействованы более 130 человек и 23 единицы лесопожарной техники, а также вертолет МИ-8.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»

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