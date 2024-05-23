Пожарных со всей Бурятии собирают для защиты сел в Баргузинском районе

Сложная ситуация с лесными пожарами сложилась сегодня в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», из-за пожаров села Усть-Баргузин и Гусиха затянуло дымом.«Просим жителей сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем специалистов агентства лесного хозяйства Бурятии. Воздержитесь от длительного прибывания на улице, пользуйтесь защитными масками, респираторами, марлевыми повязками», - призывают власти.Как сообщил начальник отдела охраны, защиты лесов РАЛХа Пётр Будунов, «ситуация в Куйтунском и Усть-Баргузинском лесничестве непростая». Работы по тушению пожаров осложняет сильный ветер.«Сейчас идет наращивание группировки, собираем силы и средства со всей Бурятии. Угрозы населенным пунктам нет», - заявил он.По данным на 16:40, в борьбе с огнем задействованы более 130 человек и 23 единицы лесопожарной техники, а также вертолет МИ-8.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»