Ночью из-за печи в Бурятии сгорело две бани

В Хоринском районе произошло возгорание надворных построек, сообщают в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Сообщение о пожаре на пульт пожарной части поступило ночью с 26 на 27 мая.

На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём были охвачены надворные постройки и забор. Пламя начало распространяться также и на постройки соседних участков.

В результате пожара на первом участке сгорели баня, забор на площади 10 погонных метров, огнём повреждены были и стены зимовья. На соседнем участке частично сгорела кровля зимовья и полностью уничтожена крыша бани. Общая площадь пожара составила 42 кв метра.

- По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления бани. Пожар удалось потушить за два часа, - прокомментировали в РО ГО и ЧС.

Всего в тушении пожара участвовало пять человек и две единицы техники 11-го Хоринского отряда ГПС РБ.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС