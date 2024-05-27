Происшествия 27.05.2024 в 13:24

Ночью из-за печи в Бурятии сгорело две бани

Пожар перешел с одного участка на другой
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Текст: Елена Кокорина
Ночью из-за печи в Бурятии сгорело две бани

В Хоринском районе произошло возгорание надворных построек, сообщают в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Сообщение о пожаре на пульт пожарной части поступило ночью с 26 на 27 мая.

На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём были охвачены надворные постройки и забор. Пламя начало распространяться также и на постройки соседних участков.

В результате пожара на первом участке сгорели баня, забор на площади 10 погонных метров, огнём повреждены были и стены зимовья. На соседнем участке частично сгорела кровля зимовья и полностью уничтожена крыша бани. Общая площадь пожара составила 42 кв метра.

 - По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления бани. Пожар удалось потушить за два часа, - прокомментировали в РО ГО и ЧС.

Всего в тушении пожара участвовало пять человек и две единицы техники 11-го Хоринского отряда ГПС РБ.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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