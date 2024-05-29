Происшествия 29.05.2024 в 11:05
Жителям Улан-Удэ возвращают электричество
Без света пока еще остаются жители Комушки и ряда домов на ПВЗ
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ аварийные бригады продолжают восстанавливать нарушенное электроснабжение.
«В районе ЛВРЗ часть потребителей включили. Здесь без света остаются часть ул. Комсомольская и Октябрьская. По Комушке найдена причина отключения - обрыв провода. Сейчас ведутся восстановительные работы, потребуется еще 1,5 - 2 часа», - сообщил мэр города Игорь Шутенков.
По словам мэра, он поручил разобраться, почему произошли аварии, чтобы не допускать подобных инцидентов в будущем.
Напомним, сегодня ранним утром в разных частях Улан-Удэ произошли отключения электричества. Как сообщили в мэрии города, причиной этого стала непогода. Отключение света также нарушило работу трамваев, сейчас движение на всех маршрутах восстановлено.
Фото: «Номер один»
«В районе ЛВРЗ часть потребителей включили. Здесь без света остаются часть ул. Комсомольская и Октябрьская. По Комушке найдена причина отключения - обрыв провода. Сейчас ведутся восстановительные работы, потребуется еще 1,5 - 2 часа», - сообщил мэр города Игорь Шутенков.
По словам мэра, он поручил разобраться, почему произошли аварии, чтобы не допускать подобных инцидентов в будущем.
Напомним, сегодня ранним утром в разных частях Улан-Удэ произошли отключения электричества. Как сообщили в мэрии города, причиной этого стала непогода. Отключение света также нарушило работу трамваев, сейчас движение на всех маршрутах восстановлено.
Фото: «Номер один»
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