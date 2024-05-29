Происшествия 29.05.2024 в 16:45
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 8-летнего мальчика
Ребенок пересекал дорогу на самокате
Текст: Андрей Константинов
Очередной случай наезда на пешехода произошел сегодня около 14.30 на ул. Кабанской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Тойота» сбил 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу на самокате.
Напомним, сегодня днем на регулируемом пешеходном переходе по ул. 50 лет Октября 24-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» сбил 62-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Вчера в Улан-Удэ произошло сразу два наезда на пешеходов. Один из пострадавших – пожилой мужчина – также перебегал дорогу на «красный».
Фото: «Номер один»
«Ребёнка осмотрели медики, на месте работают сотрудники ГИБДД», - сообщили в Госавтоинспекции.
Напомним, сегодня днем на регулируемом пешеходном переходе по ул. 50 лет Октября 24-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» сбил 62-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Вчера в Улан-Удэ произошло сразу два наезда на пешеходов. Один из пострадавших – пожилой мужчина – также перебегал дорогу на «красный».
Фото: «Номер один»
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