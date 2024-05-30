В Бурятии мужчина задолжал почти полмиллиона рублей алиментов своей 17-летней дочери

Житель Бурятии задолжал свыше 430 тысяч рублей алиментов перед 17-летней дочерью. Судебные приставы были вынуждены наложить арест на автомобиль мужчины.

- Было выяснено, что мужчина является владельцем автомобиля «Nissan Cefiro», в отношении которого был оперативно наложен запрет на проведение регистрационных действий. Запрет действует до тех пор, пока не будут устранены причины его наложения - оплата задолженности по исполнительному производству, - объяснил заместитель главного судебного пристава Республики Бурятия Константин Щукин.

Помимо этого, судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что, если в ближайшее время он не предпримет никаких мер по уплате алиментов, его временно ограничат в праве управления транспортным средством.

После этого должник выплатил долг в полном объеме. До наступления 18-летия дочери мужчина должен ежемесячно перечислять на содержание своей дочери четверть своего заработка.

- На сегодняшний день ограничение в управлении транспортными средствами действует в отношении 1307 граждан Бурятии, которые уклоняются от своих обязанностей по уплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, - рассказали судебные приставы.

Фото: Номер один