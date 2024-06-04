Происшествия 04.06.2024 в 12:15

Пожарные поезда ВСЖД помогают тушить тайгу

С начала года они совершили 29 выездов для тушения пожаров в Иркутской области,  Бурятии и Забайкальском крае
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Пожарные поезда ВСЖД помогают тушить тайгу

Только за первые три дня июня пожарные поезда Восточно-Сибирской железной дороги со станций Таксимо, Тайшет, Северомуйск, Иркутск-Сортировочный пять раз привлекались для ликвидации ландшафтных и бытовых пожаров, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Так, 1 июня личный состав пожарного поезда станции Таксимо участвовал в тушении лесного пожара и обеспечении пожарной безопасности вблизи полосы отвода на участке Аркум – Ульги в Муйском районе Бурятии. На этом же участке работа по ликвидации крупного возгорания продолжилась 2 июня. Пожарные поезда станций Северомуйск и Таксимо трижды за сутки направлялись в зону стихийного бедствия.

Дежурные караулы пожарных поездов находятся в боевой готовности круглосуточно, ежедневно отрабатывая нормативы по пожарно-строевой подготовке. Только в текущем году расчетами уже проведено более двух тысяч учебно-тренировочных занятий.

Всего на ВСЖД в боевом дежурстве находятся 19 спецсоставов, в зоне ответственности каждого из них участки пути протяженностью от 100 до 350 километров.

В каждом пожарном поезде сформирован большой запас средств пожаротушения: это более 120 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя. По своему потенциалу и тактическим возможностям пожарный поезд можно приравнять к нескольким десяткам пожарных автомобилей.

С начала 2024 года пожарные поезда Восточно-Сибирской железной дороги совершили 29 выездов для тушения пожаров в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

 

Фото: ОАО "РЖД"

Теги
пожар ВСЖД РЖД

Все новости

В Бурятии ожидается похолодание на 10 градусов
04.06.2024 в 12:32
Пожарные поезда ВСЖД помогают тушить тайгу
04.06.2024 в 12:15
В Бурятии поздравили «золотых» юбиляров
04.06.2024 в 12:13
Жителям Бурятии рассказали как купить безопасное мороженое
04.06.2024 в 11:27
В Улан-Удэ пригласили московскую звезду
04.06.2024 в 11:13
В Бурятии лесники тушат 12 лесных пожаров
04.06.2024 в 10:37
Врачи в Бурятии спасли женщину, которая не могла есть
04.06.2024 в 10:32
В Улан-Удэ с утра начали поливать улицы
04.06.2024 в 10:18
Несовершеннолетнему осужденному из Бурятии помогли оформить стипендию
04.06.2024 в 10:12
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 26 аварий
04.06.2024 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 26 аварий
В том числе задержано 20 нетрезвых водителей
04.06.2024 в 10:00
В Кабанском районе произошло ДТП со смертельным исходом
Двое скончались на месте, трое госпитализированы
04.06.2024 в 09:35
В Бурятии ввели режим ЧС межрегионального значения
Ситуация вызвана лесными пожарами в Муйском районе
03.06.2024 в 17:51
В Северобайкальске из-за неисправной розетки полностью сгорела квартира
Площадь пожара составила 52 квадратных метра
03.06.2024 в 14:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru