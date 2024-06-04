Пожарные поезда ВСЖД помогают тушить тайгу

Только за первые три дня июня пожарные поезда Восточно-Сибирской железной дороги со станций Таксимо, Тайшет, Северомуйск, Иркутск-Сортировочный пять раз привлекались для ликвидации ландшафтных и бытовых пожаров, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Так, 1 июня личный состав пожарного поезда станции Таксимо участвовал в тушении лесного пожара и обеспечении пожарной безопасности вблизи полосы отвода на участке Аркум – Ульги в Муйском районе Бурятии. На этом же участке работа по ликвидации крупного возгорания продолжилась 2 июня. Пожарные поезда станций Северомуйск и Таксимо трижды за сутки направлялись в зону стихийного бедствия.

Дежурные караулы пожарных поездов находятся в боевой готовности круглосуточно, ежедневно отрабатывая нормативы по пожарно-строевой подготовке. Только в текущем году расчетами уже проведено более двух тысяч учебно-тренировочных занятий.

Всего на ВСЖД в боевом дежурстве находятся 19 спецсоставов, в зоне ответственности каждого из них участки пути протяженностью от 100 до 350 километров.

В каждом пожарном поезде сформирован большой запас средств пожаротушения: это более 120 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя. По своему потенциалу и тактическим возможностям пожарный поезд можно приравнять к нескольким десяткам пожарных автомобилей.

С начала 2024 года пожарные поезда Восточно-Сибирской железной дороги совершили 29 выездов для тушения пожаров в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

Фото: ОАО "РЖД"