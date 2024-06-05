Очередной скандал в ТЦ «Юбилейный»

В народе говорят, что мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один. И даже полученный опыт не всем идет на пользу, побуждая наступать на одни и те же грабли. Вот и в Улан-Удэ, судя по материалам Арбитражного суда РБ, начался второй сезон затяжного и скандального сериала «Юбилейный». //

«Признать виновной...»//

В 2018 году генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» Ольгу Раднатарову, которой на тот момент было 66 лет, признали виновной в мошенничестве - хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Суд установил, что она осуществила фиктивную продажу основного актива акционерного общества – части трехэтажного здания универмага с подвалом общей площадью свыше 6,17 тыс. кв. м и земельного участка площадью свыше 7,24 кв. м, расположенных в Улан-Удэ на улице Гагарина, 24.

В роли покупателя этой коммерческой недвижимости Ольга Раднатарова уговорила выступить свою двоюродную сестру – пенсионерку по старости, не имевшую денежных средств для оплаты многомиллионной сделки. «В результате мошеннических действий Раднатарова получила реальную возможность распоряжаться фиктивно оформленным на подконтрольное ей лицо имуществом ЗАО ТД «Юбилейный», – говорится в приговоре суда.

Вскоре право собственности перешло к ООО ТД «Юбилейный», где генеральным директором была сама Ольга Раднатарова (в 2023 году это предприятие ликвидировано). В дальнейшем, видимо, в качестве «добросовестного приобретателя» в этой цепочке появилась Валентина Очирова, племянница супруга организатора хитроумной схемы.

Все в семью//

Но зачем все это понадобилось? Ведь в ходе приватизации и последующей скупки акций Раднатарова заполучила контрольный пакет акций ЗАО ТД «Юбилейный» и заняла кресло генерального директора, вытеснив свою предшественницу и одновременно бывшую подругу Татьяну Борголову, у которой акций оказалось меньше. В совете директоров универмага три места из пяти заняли Раднатарова, ее сын и дочь. Бывшее государственное предприятие торговли превратилось в семейный бизнес.

Татьяна Борголова, долгое время не получая дивидендов и не желая присутствовать на чужом празднике жизни в качестве статиста, продала свои акции. Но с новыми акционерами Раднатарова также не церемонилась. А когда они стали настаивать на своем законном праве принимать участие в управлении ЗАО ТД «Юбилейный» и получать справедливую долю прибыли от сдачи в аренду торговых площадей, решила вывести основной актив (здание и землю), чтобы полностью сделать его собственностью только своего семейства. Владеть и собирать выручку без помех. В приговоре так и записано, что Раднатарова действовала «из корыстных побуждений».

Однако акционеры не согласились быть обобранными, обратились в Арбитражный суд РБ и правоохранительные органы. Тяжбы и следствие растянулись на долгие годы. Акционеров, которые добивались одного – вернуть имущество ЗАО ТД «Юбилейный», в различных СМИ обвиняли в рейдерстве. Хотя они-то как раз ничего не захватывали и не уводили по мутным схемам с участием родственников.

Преступление без наказания//

В итоге суд разобрался в ситуации и признал все сделки по продаже недвижимости ЗАО «ТД «Юбилейный» ничтожными. Валентина Очирова признана недобросовестным приобретателем, а спорное имущество из ее незаконного владения возвращено акционерному обществу.

Ольгу Раднатарову суд приговорил к четырем годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей. Но реального наказания она избежала «в связи с истечением срока давности». Более того, Раднатарова продолжает оставаться генеральным директором ЗАО ТД «Юбилейный».

Аттракцион неслыханной щедрости //

Казалось бы, человек, побывавший под следствием и на скамье подсудимых, должен сделать определенные выводы. Например, научиться честно, разумно и добросовестно выстраивать отношения с партнерами по бизнесу, а не обманывать их.

Однако по результатам 2022 года один из акционеров заметил странную особенность: несмотря на рост выручки, произошло катастрофическое падение чистой прибыли ЗАО ТД «Юбилейный». Да и в целом рентабельность универмага в десятки раз отставала от нормативов, рассчитанных ФНС России для деятельности с недвижимостью - 0,98% против 31,3%.

При выяснении причин этого парадокса акционер обнаружил, что в 2021 и 2022 гг. Ольга Раднатарова, как генеральный директор ЗАО ТД «Юбилейный», произвела 30 перечислений денежных средств предприятия на расчетный счет ИП Очировой, уже упоминавшейся ранее. Всего перечислено 14,3 млн рублей.

Всякий раз в качестве назначения платежа указывалось: «Возврат денежных средств на основании решения Арбитражного суда от 14.06.2012 и по акту сверки НДС не облагается». Что это за решение такое?

Оказалось, что то самое, которым был осуществлен возврат права собственности на здание и землю в пользу ЗАО ТД «Юбилейный». При этом суды первой, апелляционной и кассационной инстанций не установили каких-либо обязательств акционерного общества перед ИП Очировой.

Наоборот, в решении Арбитражного суда РБ по данному делу прямо указано: «Очировой В. Н. не представлены документальные подтверждения внесения оплаты за приобретенный объект». В постановлении Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа отражена такая же позиция: «Очирова В. Н. не является добросовестным приобретателем, поскольку... установлено отсутствие доказательств исполнения обязанности по оплате за приобретенные объекты».

Да и в принципе ИП Очирова заключала договор купли-продажи с ликвидированным ныне ООО ТД «Юбилейный». А с ЗАО ТД «Юбилейный» у нее никаких отношений не было.

Проще говоря, ЗАО ТД «Юбилейный» ничего ИП Очирова не должно. За какие же «красивые глаза» Ольга Раднатарова устроила аттракцион неслыханной щедрости и отвалила родственнице и участнице подозрительных схем 14,3 млн рублей из средств предприятия? Или опять все на нужды семьи?

Поражает какая-то отчаянная смелость, с которой происходил вывод денег под видом исполнения решения Арбитражного суда РБ. Может, и правду люди говорят, что безнаказанность развязывает руки?

«Как не порадеть родному человечку»//

Второй причиной «чудес», происходящих с финансовыми потоками ЗАО ТД «Юбилейный», пытливый акционер считает «необоснованное увеличение затрат на содержание административно-управленческого аппарата». Причем, по его мнению, наблюдается явный перекос в сторону руководящих должностей, которые занимают члены семьи Раднатаровых и аффилированные лица. На их долю приходится 2/3 всего фонда оплаты труда - в среднем 137 787,85 рубля на каждого из работников администрации.

К примеру, зарплата «управляющего» за 2021 год составила 1 560 000 рублей (130 тысяч в месяц), а за 2022 год — уже 2 376 000 рублей (198 тысяч в месяц). Зарплата «заместителя директора по АХЧ» за 2022 год составила 2 250 000 рублей (187 тысяч в месяц), «заместителя главного бухгалтера» - 1 128 060 руб (94 тысячи в месяц).

Как считает акционер, «деньги выводятся путем установления и выплаты непомерно увеличенных зарплат непомерно раздутому штату управленцев, по странному стечению обстоятельств относящихся к семье мажоритарного акционера, в связи с чем необоснованно выплачено 9 720 000 рублей». Об этом он написал в своем исковом заявлении в Арбитражный суд РБ.

Инвест-не-климат//

Истец требует взыскать с генерального директора Ольги Раднатаровой в пользу ЗАО ТД «Юбилейный» свыше 24 млн рублей убытков, причиненных, по его мнению, «неразумными и недобросовестными» действиями, «нарушающими права и законные интересы» компании и ее акционеров. А также применить обеспечительные меры в виде ареста имущества и денежных средств ответчицы.

Арбитражный суд РБ в применении обеспечительных мер отказал. Однако Четвертый апелляционный суд его определение отменил и обеспечительные меры все-таки применил, оставив генеральному директору ЗАО ТД «Юбилейный» прожиточный минимум. Сейчас постановление апелляционной инстанции обжалуется в Федеральном арбитражном суде Восточно-Сибирского округа. Рассмотрение дела по существу еще впереди.

Есть также сведения о том, что акционер ЗАО ТД «Юбилейный» обратился и в правоохранительные органы. Но ни подтвердить, ни опровергнуть их пока невозможно. Как говорится, «тайна следствия».

Так или иначе, а второй сезон сериала «Юбилейный» стартовал. В определенной степени он может стать индикатором инвестиционного климата в Бурятии. Ведь акции - это инструмент привлечения инвестиций. Акционеры – их источник.

Экономисты постоянно отмечают нехватку внутренних инвестиционных ресурсов. Власти изо всех сил зазывают инвесторов.

Но пока «на земле» сохраняется такое отношение к акционерам, как в ситуации с ЗАО ТД «Юбилейный», и многие на это закрывают глаза, считая сугубо внутренним делом бизнеса, говорить об инвестиционной привлекательности Бурятии крайне проблематично.





Фото: Номер один