Происшествия 08.06.2024 в 11:27
Мотоциклисту в Бурятии потребовалась срочная помощь врачей
Он столкнулся с микрогрузовиком у остановки
Текст: Елена Кокорина
Попавшему в ДТП мотоциклисту потребовалась помощь врачей. Авария произошла вчера вечером, 7 июня в Октябрьском районе. Виновника аварии сообщат после детального расследования.
Как рассказали сотрудники полиции, работающие на месте происшествия, авария случилась на улице Тобольская между автобусной остановкой и поворотом во двор.
- Около 17 часов произошло столкновение автомобиля «Мазда Бонго», которым управлял 64-летний мужчина и мотоцикла «Рейсер пантера». За рулем мотоцикла находился 43-летний мужчина. В результате ДТП он обратился за помощью к медикам, - прокомментировали правоохранители.
Фото: скриншот видео полиции Бурятии
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