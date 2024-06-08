Мотоциклисту в Бурятии потребовалась срочная помощь врачей

Попавшему в ДТП мотоциклисту потребовалась помощь врачей. Авария произошла вчера вечером, 7 июня в Октябрьском районе. Виновника аварии сообщат после детального расследования.

Как рассказали сотрудники полиции, работающие на месте происшествия, авария случилась на улице Тобольская между автобусной остановкой и поворотом во двор.

- Около 17 часов произошло столкновение автомобиля «Мазда Бонго», которым управлял 64-летний мужчина и мотоцикла «Рейсер пантера». За рулем мотоцикла находился 43-летний мужчина. В результате ДТП он обратился за помощью к медикам, - прокомментировали правоохранители.

Фото: скриншот видео полиции Бурятии