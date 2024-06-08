Происшествия 08.06.2024 в 14:16

В Бурятии с 20-метровой горы сорвался альпинист

Предположительно он сломал обе ноги
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии с 20-метровой горы сорвался альпинист

Сегодня в горах Тункинского района пострадал альпинист, о чем сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

- Утром, 8 июня, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района альпинисту требуется помощь спасателей. По уточненной информации, мужчина 36 лет, из незарегистрированной туристской группы, в районе пика Братчанка, упал с высоты 20 метров. Предположительно у него перелом обеих ног, - комментируют в ГО и ЧС.

Сейчас с пострадавшим находятся его 4 товарища-альпиниста, которые доставят его до зимовья «Надежды» и будут ждать спасателей. Из Иркутска готовится к вылету вертолёт МИ-8 МЧС России со спасателями Байкальской поисково-спасательной службы. Предварительное время вылета из г. Иркутск 15:00 местного времени.

О ходе спасательной операции будет сообщено позднее.

Фото: loon.site

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