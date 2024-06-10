Происшествия 10.06.2024 в 13:20

Жители Бурятии продолжают инвестировать мошенников с Украины

В погоне за легким заработком они переводят деньги на счет лжеброкерам
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии продолжают инвестировать мошенников с Украины

Кроме взлома аккаунтов Госуслуг жители Бурятии также страдают от мошенников-лжеброкеров.Они продолжают попадаться на заманчивые предложения об «инвестировании». Желая заработать, люди зачисляют на указанный мошенниками счет деньги и даже видят, как в торговой программе, которую они установили на смартфон, вложенная сумма растет.

Но, как говорят полицейские, когда человек хочет вывести деньги, с него начинают требовать заплатить еще страховку и другие сборы. Даже выполнив все эти неожиданные требования, «инвестор» деньги не получает.

Только за последние десять дней по Бурятии в МВД поступило 12 заявлений от обманутых «инвесторов» - на сумму в 8 млн. рублей.

Напомним, в прошлом году жители республики перевели мошенникам около 660 млн рублей.

«Основная часть, конечно, ушла на Украину. По итогам прошлого года там действовало 20 колл-центров», - констатируют в полиции Бурятии.

Полицейские отметили, что часто неравнодушные жители республики помогают своим согражданам, попавшимся на «крючок» преступников

Недавно в одной из поликлиник Улан-Удэ работница заметила, что пожилая коллега необычно себя ведет. Она заподозрила, что с женщиной вступили в контакт мошенники. Когда та вдруг отпросилась с работы, сказав, что ей надо срочно в банк, бдительная работница позвонила в полицию.

Правоохранители тут же поставили все банки в городе в известность, что возможна ситуация с такой-то гражданкой. Вскоре из одного банка поступил сигнал - пожилая женщина обратилась к ним, чтобы взять кредит на 400 тыс. рублей.

Полицейские немедленно выехали в банковское отделение, чтобы поговорить с оказавшейся под влиянием злоумышленников. Та показала на телефоне свою переписку со злоумышленниками. В итоге женщину удалось отговорить от перевода средств и спасти от значительных финансовых потерь. А неравнодушную работницу поликлиники полицейские поощрили.

Способов мошенничеств очень много. За пять месяцев текущего года жители республики уже перевели мошенникам 266 млн рублей.

 

Фото: loon.site

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мошенники Бурятия инвестиции

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