За выходные в Бурятии пострадало шесть детей

Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия приводит данные по пострадавшим за минувшие выходные дни – 8 и 9 июня.

- Всего за два дня на территории республики произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадало 24 человека, шестеро из которых – дети. За этот период было госпитализировано в медицинские учреждения девять пострадавших, среди которых есть ребенок, также есть один погибший в ДТП, - прокомментировали в ТЦМК.

Кроме этого в ведомстве сообщили о девяти пожарах, произошедших на территории республики и одной угрозе взрыва, в которых никто не пострадал.

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