В Улан-Удэ будут судить 20-летнего убийцу

20-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в умышленном причинении малознакомой девушке тяжкого вреда здоровью. Незаметно оформив на нее кредит, он решил замести следы и избавиться от потерпевшей.

Как рассказали в Следственном комитете республики, ночью 3 июня обвиняемый познакомился с 19-летней улан-удэнкой.

- Во время прогулки он незаметно взял у нее телефон, при помощи приложения оформил кредит и обналичил деньги. После этого заманил ее в заброшенный гараж на улице Пугачева, где несколько раз ударил девушку кирпичом по голове. Ее тело он сбросил в овощную яму, закидал сверху мусором, забрал ее телефон и скрылся с места происшествия. От полученных повреждений девушка скончалась, - прокомментировали в Следкоме. Молодого человека задержали в соседнем регионе по месту жительства. В настоящее время он заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

фото: Следком, место преступления