Происшествия 11.06.2024 в 10:10
Пожарным в Улан-Удэ не удалось потушить машину
От автомобиля остался лишь обгорелый кузов
Текст: Елена Кокорина
Вечером 10 июня в Улан-Удэ горела машина. Возгорание произошло в Железнодорожном районе на улице Заиграевская.
В МЧС республики рассказали, что на место были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части №5.
- Сотрудники МЧС России потушили возгорание автомобиля на площади трех квадратных метров. Пострадавших в пожаре нет. Предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
В ведомстве добавили, что с начала года на территории республики от огня пострадали уже 54 транспортных средства.
Фото: МЧС РБ
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