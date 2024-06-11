Пожарным в Улан-Удэ не удалось потушить машину

Вечером 10 июня в Улан-Удэ горела машина. Возгорание произошло в Железнодорожном районе на улице Заиграевская.

В МЧС республики рассказали, что на место были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части №5.

- Сотрудники МЧС России потушили возгорание автомобиля на площади трех квадратных метров. Пострадавших в пожаре нет. Предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

В ведомстве добавили, что с начала года на территории республики от огня пострадали уже 54 транспортных средства.

Фото: МЧС РБ