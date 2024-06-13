Участник СВО из Бурятии не получил вовремя денежную выплату

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии в марте 2024 года обратилась мать военнослужащего, участника специальной военной операции. Ее просьба касалась помощи в получении денежных выплат, положенных лицам, заключившим контракт с министерством обороны Российской Федерации.

Её сын добровольно в октябре 2023 года подписал контракт, а в ноябре 2023 года убыл в зону проведения специальной военной операции. На момент обращения, военнослужащему не выплатили единовременную, региональную денежную выплату, а также ежемесячное денежное довольствие за все время нахождения в зоне проведения СВО.

В связи со сложившейся ситуацией уполномоченным было направлено обращение командующему 36-ой общевойсковой армией о необходимости проведения проверки и принятия мер реагирования.

По результатам проверки участник СВО получил единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей.

Документы на получение региональной выплаты в размере 200 тыс. рублей были направлены в минсоцзащиты республики.

Фото: Номер один