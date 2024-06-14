Лесники Бурятии уехали тушить якутские пожары

Специалисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов, ранее участвующие в тушении лесных пожаров в Забайкальском крае, были перенаправлены в республику Саха (Якутия).

- Ситуация с лесными пожарами в Якутии ухудшается, и было принято решение перенаправить группировку туда. Отправились специалисты, которые уже не первый год помогают в тушении лесных пожаров в соседней республике, и знают все природные особенности региона, - отметил Григорий Сердюков, руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Якутии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 29 лесных пожаров на площади более 56 тысяч гектаров. Ещё 29 пожаров, на площади более 69 тысяч га, находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом. На всей территории региона введён режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в начале июня 50 специалистов Авиалесоохраны Бурятии были направлены в Забайкальский край для помощи в стабилизации лесопожарной обстановки. Группировка была разделена на несколько крупных возгораний, которые, несмотря на сложность, были успешно ликвидированы.

Фото: Забайкальская база авиационной охраны лесов