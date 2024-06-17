Происшествия 17.06.2024 в 14:21

Герб ФСБ магически подействовал на жительницу Улан-Удэ

Под воздействием символики спецслужбы женщина отдала все сбережения
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Герб ФСБ магически подействовал на жительницу Улан-Удэ
Об очередном случае мошенничества сообщили сегодня в МВД Бурятии. На этот раз жертвой аферистов стала 62-летняя жительница Улан-Удэ.

Как рассказали в МВД, обман произошел по стандартной схеме. Женщине в мессенджере поступило сообщение от якобы её начальницы – директора музея. Та поинтересовалась, не связывался ли с ней сотрудник полиции. И добавила: правоохранитель проводит проверку в отношении всех работников из-за произошедшей в организации утечки данных, которая «может привести к хищению денег с их счетов аферистами». Псевдо-директор порекомендовала снять все сбережения, что и попыталась сделать потерпевшая, отправившись в отделение банка. Однако банк заблокировал операцию по снятию средств со сберегательного счета.

В этот же день с горожанкой снова связались - на этот раз лже-сотрудник ФСБ. При этом аферист звонил через мессенджер по видеосвязи, будучи одетым в форму сотрудника правоохранительных органов, а за его спиной виднелся герб Федеральной службы безопасности. Итогом общения с псевдо-правоохранителем стало перечисление почти полмиллиона рублей, имеющихся на счетах улан-удэнки, на «безопасный счет».

На следующий день на работе горожанка встретилась со своей начальницей и рассказала о произошедшем. Однако та заверила, что подобных сообщений никому не отправляла. Лишь тогда женщина поняла, что её обманули интернет-преступники.

Как отметили в МВД, потерпевшая улан-удэнка была осведомлена о данном способе мошенничества, но все равно поверила позвонившим ей незнакомцам.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

Герб ФСБ магически подействовал на жительницу Улан-Удэ
17.06.2024 в 14:21
В Бурятии с четверга ухудшится погода
17.06.2024 в 14:01
Осужденных исправительной колонии № 7 в Бурятии навестили родственники
17.06.2024 в 13:08
В Бурятии подросток спас трехлетнего мальчика
17.06.2024 в 13:01
В Бурятии нашли тело утонувшего мужчины
17.06.2024 в 12:44
В Бурятии трехлетний ребенок погиб под колесами трактора
17.06.2024 в 12:32
Анна Леонова из Бурятии завоевала серебро в соревнованиях по ушу на играх БРИКС
17.06.2024 в 12:16
В Бурятии забывчивый сельчанин устроил пожар
17.06.2024 в 12:13
В Бурятии энергетики не дают свет многодетной семье
17.06.2024 в 11:57
В городе Закаменск создают одни из лучших проектов комфортной городской среды
17.06.2024 в 11:55
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 июня

Читайте также
В Бурятии подросток спас трехлетнего мальчика
Малыш ушел из дома и направился в лес
17.06.2024 в 13:01
В Бурятии нашли тело утонувшего мужчины
Он купался в необорудованном для этого месте
17.06.2024 в 12:44
В Бурятии трехлетний ребенок погиб под колесами трактора
Малыш выпал из кабины во время распашки поля
17.06.2024 в 12:32
В Бурятии забывчивый сельчанин устроил пожар
Мужчина готовил еду и ушел, не выключив плитку
17.06.2024 в 12:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru