Герб ФСБ магически подействовал на жительницу Улан-Удэ

Об очередном случае мошенничества сообщили сегодня в МВД Бурятии. На этот раз жертвой аферистов стала 62-летняя жительница Улан-Удэ.Как рассказали в МВД, обман произошел по стандартной схеме. Женщине в мессенджере поступило сообщение от якобы её начальницы – директора музея. Та поинтересовалась, не связывался ли с ней сотрудник полиции. И добавила: правоохранитель проводит проверку в отношении всех работников из-за произошедшей в организации утечки данных, которая «может привести к хищению денег с их счетов аферистами». Псевдо-директор порекомендовала снять все сбережения, что и попыталась сделать потерпевшая, отправившись в отделение банка. Однако банк заблокировал операцию по снятию средств со сберегательного счета.В этот же день с горожанкой снова связались - на этот раз лже-сотрудник ФСБ. При этом аферист звонил через мессенджер по видеосвязи, будучи одетым в форму сотрудника правоохранительных органов, а за его спиной виднелся герб Федеральной службы безопасности. Итогом общения с псевдо-правоохранителем стало перечисление почти полмиллиона рублей, имеющихся на счетах улан-удэнки, на «безопасный счет».На следующий день на работе горожанка встретилась со своей начальницей и рассказала о произошедшем. Однако та заверила, что подобных сообщений никому не отправляла. Лишь тогда женщина поняла, что её обманули интернет-преступники.Как отметили в МВД, потерпевшая улан-удэнка была осведомлена о данном способе мошенничества, но все равно поверила позвонившим ей незнакомцам.Фото: «Номер один»