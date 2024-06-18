Происшествия 18.06.2024 в 15:22

В Улан-Удэ студентка задолжала 700 тысяч после попытки заработать на Пушкине

Девушка только через месяц поняла, что стала жертвой мошенников
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ студентка задолжала 700 тысяч после попытки заработать на Пушкине
17 июня в полицию Улан-Удэ обратилась 23-летняя студентка ВУЗа. Девушка стала жертвой мошенников, предложивших ей вывести деньги с «Пушкинской карты». В результате общения с аферистами на её имя оформили кредиты на общую сумму 715 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, еще в январе в соцсети девушке пришло сообщение от незнакомца. Молодой человек, поинтересовавшись наличием у неё «Пушкинской карты», предложил обналичить деньги на её балансе – 5000 рублей – и поделить их между собой. Согласившись, студентка по его наводке связалась с другим пользователем, якобы, занимающимся выводом средств с «Пушкинских карт» и сообщила ему сначала номер карты, а затем и коды из смс, поступивших ей на телефон.

Девушка обратила внимание, что речь в смс-сообщениях идет о получении займов, но собеседник убедил: «Пушкинская карта» привязана к офшорному счету, он таким образом проводит процедуру её открепления – для дальнейшего снятия хранящихся там денег. Однако никаких средств в итоге она не получила, а молодые люди перестали выходить на связь.

Значение произошедшему студентка не предала, пока в феврале ей не стали поступать уведомления о наличии задолженности по кредитам в различных банках, а также микрозаймам в микрофинансовых организациях. Всего аферистами были взяты кредиты на её имя на сумму 715 тысяч рублей.

Как отметили в МВД Бурятии, в ВУЗе, где учится девушка, в этом году полицейские провели более 50 профилактических мероприятий на тему мошенничества. Однако студентка их проигнорировала, считая, что не станет жертвой аферистов.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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