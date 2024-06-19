Происшествия 19.06.2024 в 17:06

В Бурятии нашли виновного в гибели двух человек от антифриза

Мужчина хотел угостить спиртом знакомую, но перепутал бутылки
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашли виновного в гибели двух человек от антифриза
В Бурятии скончались двое из трех человек, попавших в больницу после употребления антифриза. Об этом сообщили сегодня в региональном Следственном комитете.

Следователям также удалось установить виновника отравления – 53-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, 11 июня мужчина подвез на своей машине знакомую женщину с работы в Улан-Удэ до дома в улус Нур-Селение. При прощании отдал ей из багажника бутылку с красной жидкостью, сообщив, что в ней спирт, разбавленный морсом. Вечером женщина вместе с двумя родственниками употребили содержимое бутылки, после чего ночью они почувствовали недомогание и впали в бредовое состояние. Утром их госпитализировали. Однако спустя несколько дней, несмотря на усилия врачей, женщина и один из ее родственников скончались в больнице от острого отравления.

При химическом исследовании остатков жидкости в бутылке выяснилось, что в ней находился антифриз. После задержания в ходе допроса обвиняемый рассказал, что у него были две одинаковые бутылки: одна со спиртным, другая – с антифризом, и он перепутал их, когда отдавал знакомой. У него дома правоохранители действительно нашли бутылку с красной жидкостью и характерным запахом спирта.

«Мужчина признал вину, сейчас он находится под домашним арестом. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
отравление

Все новости

В Бурятии нашли виновного в гибели двух человек от антифриза
19.06.2024 в 17:06
В Улан-Удэ проведут чемпионат по настольным играм
19.06.2024 в 16:36
В Улан-Удэ открылась выставка Зорикто Доржиева
19.06.2024 в 16:15
Врач из Бурятии получила премию «Нефрожизнь» за помощь людям с заболеваниями почек
19.06.2024 в 15:47
Убийцу школьника в Улан-Удэ взяли под стражу
19.06.2024 в 15:45
В Бурятии отбойник насквозь прошил иномарку
19.06.2024 в 15:28
Андрис Лиепа станет специальным гостем «Балета на Байкале»
19.06.2024 в 15:22
В Бурятии неисправная проводка спалила целый дом
19.06.2024 в 14:55
В Бурятии мошенники прикинулись главным санврачом
19.06.2024 в 14:49
«Сначала рвало, а потом перестала дышать»
19.06.2024 в 14:35
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Убийцу школьника в Улан-Удэ взяли под стражу
О такой мере пресечения ходатайствовали следствие и прокуратура
19.06.2024 в 15:45
В Бурятии отбойник насквозь прошил иномарку
По предварительной информации, в ДТП пострадала девушка
19.06.2024 в 15:28
В Бурятии неисправная проводка спалила целый дом
Ущерб погорельцев составил 600 тысяч рублей
19.06.2024 в 14:55
В Бурятии мошенники прикинулись главным санврачом
Они создали в Телеграме фейковый аккаунт от имени Сергея Ханхареева
19.06.2024 в 14:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru