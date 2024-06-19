Происшествия 19.06.2024 в 17:06
В Бурятии нашли виновного в гибели двух человек от антифриза
Мужчина хотел угостить спиртом знакомую, но перепутал бутылки
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии скончались двое из трех человек, попавших в больницу после употребления антифриза. Об этом сообщили сегодня в региональном Следственном комитете.
Следователям также удалось установить виновника отравления – 53-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
По данным следствия, 11 июня мужчина подвез на своей машине знакомую женщину с работы в Улан-Удэ до дома в улус Нур-Селение. При прощании отдал ей из багажника бутылку с красной жидкостью, сообщив, что в ней спирт, разбавленный морсом. Вечером женщина вместе с двумя родственниками употребили содержимое бутылки, после чего ночью они почувствовали недомогание и впали в бредовое состояние. Утром их госпитализировали. Однако спустя несколько дней, несмотря на усилия врачей, женщина и один из ее родственников скончались в больнице от острого отравления.
При химическом исследовании остатков жидкости в бутылке выяснилось, что в ней находился антифриз. После задержания в ходе допроса обвиняемый рассказал, что у него были две одинаковые бутылки: одна со спиртным, другая – с антифризом, и он перепутал их, когда отдавал знакомой. У него дома правоохранители действительно нашли бутылку с красной жидкостью и характерным запахом спирта.
«Мужчина признал вину, сейчас он находится под домашним арестом. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следователям также удалось установить виновника отравления – 53-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
По данным следствия, 11 июня мужчина подвез на своей машине знакомую женщину с работы в Улан-Удэ до дома в улус Нур-Селение. При прощании отдал ей из багажника бутылку с красной жидкостью, сообщив, что в ней спирт, разбавленный морсом. Вечером женщина вместе с двумя родственниками употребили содержимое бутылки, после чего ночью они почувствовали недомогание и впали в бредовое состояние. Утром их госпитализировали. Однако спустя несколько дней, несмотря на усилия врачей, женщина и один из ее родственников скончались в больнице от острого отравления.
При химическом исследовании остатков жидкости в бутылке выяснилось, что в ней находился антифриз. После задержания в ходе допроса обвиняемый рассказал, что у него были две одинаковые бутылки: одна со спиртным, другая – с антифризом, и он перепутал их, когда отдавал знакомой. У него дома правоохранители действительно нашли бутылку с красной жидкостью и характерным запахом спирта.
«Мужчина признал вину, сейчас он находится под домашним арестом. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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