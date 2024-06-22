Происшествия 22.06.2024 в 08:55

В Бурятии дерево убило лесоруба

Проверкой происшествия сейчас занимаются следователи
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии дерево убило лесоруба
18 июня в лесу на территории Оронгойского участкового лесничества произошел несчастный случай. Там 53-летнего мужчину убило упавшим деревом. Сейчас по данному факту Следственный комитет Бурятии проводит доследственную проверку.

Как уже выяснили следователи, 18 июня в лесу возле села Оронгой группа мужчин заготавливала древесину. С помощью трактора они осуществляли трелевку поваленных деревьев, привязанных к отвалу, вниз по склону к погрузочной площадке. Во время очередного рейса перемещаемые стволы задели сухое торчавшее дерево, которое повалилось и упало на голову одного из лесорубов. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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с 18 по 24 июня

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