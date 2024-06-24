Происшествия 24.06.2024 в 09:30

В Баргузинском районе Бурятии перевернулась «Тойота»

Водитель, предположительно, был пьян
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Текст: Андрей Константинов
В Баргузинском районе Бурятии перевернулась «Тойота»
ДТП произошло вечером 23 июня в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», 44-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» ехал со стороны улуса Борогол в сторону Хилганы. По дороге он не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель получил различные травмы и был госпитализирован в ЦРБ. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

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