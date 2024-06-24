В Баргузинском районе Бурятии перевернулась «Тойота»

ДТП произошло вечером 23 июня в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», 44-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» ехал со стороны улуса Борогол в сторону Хилганы. По дороге он не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.В результате аварии водитель получил различные травмы и был госпитализирован в ЦРБ. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Фото: «Номер один»