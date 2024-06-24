Происшествия 24.06.2024 в 11:21

Геолог в Бурятии оказался обездвижен в горах и попросил помощи

Для спасения женщины спасателям пришлось преодолеть 230 км
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Текст: Елена Кокорина
Геолог в Бурятии оказался обездвижен в горах и попросил помощи

Накануне спасатели Бурятии эвакуировали травмированную геологоразведчицу в Окинском районе. Женщина поскользнулась в горах и, упав, сломала ногу.

Сообщение, что в 11 километрах от улуса Хурга геологоразведчица сломала ногу и не может самостоятельно передвигаться поступило в БРПСС в субботу, 22 июня.

- К месту вызова был направлен личный состав 2-го поисково-спасательного отряда БРПСС в составе четырех человек и двух единиц техники. Расстояние до места вызова составляло 230 километров. В 12 часов следующего дня спасатели прибыли к месту, и, оказав первую помощь, приступили к эвакуации женщины при помощи аварийно-спасательного снаряжения, - рассказали в бурятской службе спасателей.

По горной сложной местности им пришлось преодолеть 14 километров, после чего пострадавшую передали врачам, которые ее уже ожидали в улусе Хурга.

- На данный момент, состояние женщины удовлетворительное. По предварительным данным, она поскользнулась на горном тротуаре и в результате падения сломала голень, - добавили спасатели.

Фото: Номер один

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с 18 по 24 июня

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