Сухая гроза в Бурятии устроила три лесных пожара

За прошедшие сутки на территории Бурятии возникло три лесных пожара в Куйтунском, Иволгинском и Верхне-Талецком лесничествах. Их причиной стала сухая гроза.

Также проводились работы по тушению четырех возгораний в Муйском и Витимском лесничествах, которые возникли в с 20 по 23 июня.

- Общая площадь пожаров составила 1797 гектаров. С огнём сражались 93 специалиста Авиалесоохраны, 126 сотрудников лесной охраны и двое из МЧС. Задействовано 18 единиц лесопожарной техники. Три лесных пожара в Иволгинском, Витимском и Верхне-Талецком лесничествах уже ликвидированы. Возгорание в Витимском лесничестве локализовано, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Утром 25 июня продолжается тушение четырех лесных пожаров в Куйтунском, Витимском и Муйском лесничествах.

Напомним, что из-за сложной лесопожарной обстановки, в Баунтовском и Муйском районах введён режим ЧС.

Фото: Авиалесохрана Бурятии