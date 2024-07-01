В Бурятии давняя вражда двух семей закончилась убийством

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту убийства 41-летнего мужчины в городе Бабушкин. Преступление произошло днем 28 июня. Подозреваемый уже задержан. Им оказался 31-летний сосед убитого.Как рассказали в следственном ведомстве, подозреваемый проживал в Бабушкине. У него длительное время складывались неприязненные отношения с семьей из соседней квартиры по лестничной клетке. Днем 28 июня после очередного конфликта злоумышленник ехал на своем автомобиле и на одной из городских улиц увидел соседа, скакавшего на лошади. Он стал преследовать всадника и, подъехав поближе, выстрелил ему из ружья в спину. От полученных ран тот скончался.Подозреваемый скрылся, однако спустя несколько часов сам пришел в правоохранительные органы, написав явку с повинной и выдав ружье.«В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»