Происшествия 01.07.2024 в 08:54

В Бурятии давняя вражда двух семей закончилась убийством

После очередного конфликта один из соседей застрелил другого
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии давняя вражда двух семей закончилась убийством
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту убийства 41-летнего мужчины в городе Бабушкин. Преступление произошло днем 28 июня. Подозреваемый уже задержан. Им оказался 31-летний сосед убитого.

Как рассказали в следственном ведомстве, подозреваемый проживал в Бабушкине. У него длительное время складывались неприязненные отношения с семьей из соседней квартиры по лестничной клетке. Днем 28 июня после очередного конфликта злоумышленник ехал на своем автомобиле и на одной из городских улиц увидел соседа, скакавшего на лошади. Он стал преследовать всадника и, подъехав поближе, выстрелил ему из ружья в спину. От полученных ран тот скончался.

Подозреваемый скрылся, однако спустя несколько часов сам пришел в правоохранительные органы, написав явку с повинной и выдав ружье.

«В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.  

Фото: «Номер один»
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