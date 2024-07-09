Происшествия 09.07.2024 в 09:17

В Улан-Удэ осудили 60-летнего разбойника

Приставив нож к горлу жертвы, злоумышленник заставил горожанина перевести деньги
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ осудили 60-летнего разбойника
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 60-летнего горожанина, обвиняемого в разбое с применением насилия.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2023 года мужчина пришел в квартиру к своим знакомым. Там он встретил потерпевшего, у которого решил похитить деньги. Злоумышленник приставил нож к горлу жертвы, а затем ударил его бутылкой по голове, заставив того перевести 60 тысяч рублей на счет своей подруги.

Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным. Мужчина получил 3,5 года колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
Теги
разбой

Все новости

В лесах Бурятии тушат более 50 пожаров
09.07.2024 в 09:39
В пригороде Улан-Удэ 19-летняя девушка на «Лексусе» устроила ДТП
09.07.2024 в 09:39
В Бурятии подросток нашел боевую гранату
09.07.2024 в 09:27
В Улан-Удэ осудили 60-летнего разбойника
09.07.2024 в 09:17
Пенсия для многодетных мам
09.07.2024 в 09:00
Реки Улан-Удэ признали опасными для купания
08.07.2024 в 18:01
В Бурятии руководство больницы извинилось за медсестру, оскорблявшую пациентов
08.07.2024 в 17:49
В Тункинском районе чуть не сгорело здание почты
08.07.2024 в 17:41
В Бурятии обнаружили массу нарушений в кафе, где отравились десятки человек
08.07.2024 в 17:30
Жителей Бурятии приглашают посетить новое творческое пространство
08.07.2024 в 17:23
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В пригороде Улан-Удэ 19-летняя девушка на «Лексусе» устроила ДТП
После аварии трех детей увезли в больницу
09.07.2024 в 09:39
В Бурятии подросток нашел боевую гранату
К счастью, трагедии удалось избежать
09.07.2024 в 09:27
В Бурятии руководство больницы извинилось за медсестру, оскорблявшую пациентов
Она уволена, в больнице сейчас идет проверка
08.07.2024 в 17:49
В Тункинском районе чуть не сгорело здание почты
Пожар произошел из-за короткого замыкания розетки
08.07.2024 в 17:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru