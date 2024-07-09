В Улан-Удэ осудили 60-летнего разбойника

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 60-летнего горожанина, обвиняемого в разбое с применением насилия.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2023 года мужчина пришел в квартиру к своим знакомым. Там он встретил потерпевшего, у которого решил похитить деньги. Злоумышленник приставил нож к горлу жертвы, а затем ударил его бутылкой по голове, заставив того перевести 60 тысяч рублей на счет своей подруги.Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным. Мужчина получил 3,5 года колонии общего режима.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»