Происшествия 09.07.2024 в 09:55
В Бурятии с конца мая утонули уже 17 человек
С наступлением жары трагедии на воде происходят почти ежедневно
Текст: Андрей Константинов
С конца мая на водоемах Бурятии утонули уже 17 человек, 6 из них дети. Как сообщили в МЧС, в последние три дня случились сразу несколько трагедий на воде.
Так 6 июля на реке Уда в районе улицы Дальненагорная в Улан-Удэ отдыхающие извлекли из воды тело женщины. Прибывшие на место медики констатировали её смерть. В этот же день на Селенге нашли тело мужчины, который накануне спрыгнул с моста и его унесло течением.
7 июля на озере Гусиное пьяный мужчина, плававший на надувном сапборде, упал в воду и утонул. Спасательный жилет у погибшего отсутствовал.
Утром 8 июля в районе села Хужир в Закаменском районе при переходе реки вброд утонула женщина.
Как отметили в МЧС, причиной большинства происшествий стало пренебрежение правилами безопасности.
Фото: МЧС Бурятии
Так 6 июля на реке Уда в районе улицы Дальненагорная в Улан-Удэ отдыхающие извлекли из воды тело женщины. Прибывшие на место медики констатировали её смерть. В этот же день на Селенге нашли тело мужчины, который накануне спрыгнул с моста и его унесло течением.
7 июля на озере Гусиное пьяный мужчина, плававший на надувном сапборде, упал в воду и утонул. Спасательный жилет у погибшего отсутствовал.
Утром 8 июля в районе села Хужир в Закаменском районе при переходе реки вброд утонула женщина.
Как отметили в МЧС, причиной большинства происшествий стало пренебрежение правилами безопасности.
Фото: МЧС Бурятии
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