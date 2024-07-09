В Бурятии с конца мая утонули уже 17 человек

С конца мая на водоемах Бурятии утонули уже 17 человек, 6 из них дети. Как сообщили в МЧС, в последние три дня случились сразу несколько трагедий на воде.Так 6 июля на реке Уда в районе улицы Дальненагорная в Улан-Удэ отдыхающие извлекли из воды тело женщины. Прибывшие на место медики констатировали её смерть. В этот же день на Селенге нашли тело мужчины, который накануне спрыгнул с моста и его унесло течением.7 июля на озере Гусиное пьяный мужчина, плававший на надувном сапборде, упал в воду и утонул. Спасательный жилет у погибшего отсутствовал.Утром 8 июля в районе села Хужир в Закаменском районе при переходе реки вброд утонула женщина.Как отметили в МЧС, причиной большинства происшествий стало пренебрежение правилами безопасности.Фото: МЧС Бурятии