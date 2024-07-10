В Бурятии 12-летний мотоциклист протаранил встречный автомобиль

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в поселке Селенгинск около 5 часов вечера 19-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий прав, при обгоне не справился с управлением и врезался в «Тойоту Калдину». В результате аварии мотоциклист получил травмы различной степени тяжести.





Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло в Улан-Удэ на ул. Павлова. Там 38-летний водитель мотоцикла «Минск», не имеющий прав, не справился с управлением и наскочил на бордюр. Мужчина получил травмы, его увезли в БСМП.





