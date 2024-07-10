Происшествия 10.07.2024 в 11:02
В Бурятии 12-летний мотоциклист протаранил встречный автомобиль
Еще один байкер врезался в машину при обгоне
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжается череда ДТП с участием мототранспорта. За прошедшие сутки в республике случились три таких аварии, причем в одной из них фигурирует 12-летний школьник
Вечером в Кяхте 12-летний водитель мотоцикла «Кросс Спид Байк» не справился с управлением и врезался в ехавший по встречной полосе автомобиль «Хонда». Школьника с травмами доставили в Гусиноозерскую ЦРБ.
Напомним, буквально вчера Госавтоинспекция сообщила о росте числа аварий с участием мототранспорта на 100%. По данным полиции, с начала года в республике было зарегистрировано уже 84 ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения. В результате 4 человека погибли, 96 получили травмы различной степени тяжести. При этом практически половина травмированных – несовершеннолетние.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в поселке Селенгинск около 5 часов вечера 19-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий прав, при обгоне не справился с управлением и врезался в «Тойоту Калдину». В результате аварии мотоциклист получил травмы различной степени тяжести.
Вечером в Кяхте 12-летний водитель мотоцикла «Кросс Спид Байк» не справился с управлением и врезался в ехавший по встречной полосе автомобиль «Хонда». Школьника с травмами доставили в Гусиноозерскую ЦРБ.
Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло в Улан-Удэ на ул. Павлова. Там 38-летний водитель мотоцикла «Минск», не имеющий прав, не справился с управлением и наскочил на бордюр. Мужчина получил травмы, его увезли в БСМП.
Напомним, буквально вчера Госавтоинспекция сообщила о росте числа аварий с участием мототранспорта на 100%. По данным полиции, с начала года в республике было зарегистрировано уже 84 ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения. В результате 4 человека погибли, 96 получили травмы различной степени тяжести. При этом практически половина травмированных – несовершеннолетние.
Фото: ГИБДД Бурятии
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