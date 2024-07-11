Происшествия 11.07.2024 в 09:03
Погибший на Байкале мужчина спасал девочку
Смертельный удар током он получил от электронасоса, погруженного в озеро
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности трагедии, которая случилась вчера на Байкале в районе поселка Танхой. Напомним, там от удара током погиб 37-летний мужчина и пострадала 15-летняя девочка. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как рассказали в следственном ведомстве, девочка при входе в воду почувствовала удары током и сообщила об этом отдыхающим на берегу людям. Знакомый мужчина помог выбраться ей из воды, но сам, получив электротравму, не смог выйти на берег и умер. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу.
«Для выяснения точной причины смерти мужчины назначено судебно-медицинское исследование. В ходе осмотра установлено, что недалеко от места купания в озеро был погружен электронасос для забора воды в водонапорную башню. В рамках уголовного дела будет дана оценка действиям руководства хозяйствующего субъекта, в чьем ведении находится водонапорная башня и электронасос», - сообщили в Следственном комитете.
Расследование уголовного дела поставила на контроль прокуратура Бурятии. Вчера на месте происшествия побывал прокурор Кабанского района Батор Будаев.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при эксплуатации электроприборов, законности действий должностных лиц органов местного самоуправления, обслуживающей организации на предмет обеспечения безопасности жизни и здоровья населения», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: прокуратура Бурятии
Как рассказали в следственном ведомстве, девочка при входе в воду почувствовала удары током и сообщила об этом отдыхающим на берегу людям. Знакомый мужчина помог выбраться ей из воды, но сам, получив электротравму, не смог выйти на берег и умер. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу.
«Для выяснения точной причины смерти мужчины назначено судебно-медицинское исследование. В ходе осмотра установлено, что недалеко от места купания в озеро был погружен электронасос для забора воды в водонапорную башню. В рамках уголовного дела будет дана оценка действиям руководства хозяйствующего субъекта, в чьем ведении находится водонапорная башня и электронасос», - сообщили в Следственном комитете.
Расследование уголовного дела поставила на контроль прокуратура Бурятии. Вчера на месте происшествия побывал прокурор Кабанского района Батор Будаев.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при эксплуатации электроприборов, законности действий должностных лиц органов местного самоуправления, обслуживающей организации на предмет обеспечения безопасности жизни и здоровья населения», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: прокуратура Бурятии
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