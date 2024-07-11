Происшествия 11.07.2024 в 09:03

Погибший на Байкале мужчина спасал девочку

Смертельный удар током он получил от электронасоса, погруженного в озеро
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Погибший на Байкале мужчина спасал девочку
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности трагедии, которая случилась вчера на Байкале в районе поселка Танхой. Напомним, там от удара током погиб 37-летний мужчина и пострадала 15-летняя девочка. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказали в следственном ведомстве, девочка при входе в воду почувствовала удары током и сообщила об этом отдыхающим на берегу людям. Знакомый мужчина помог выбраться ей из воды, но сам, получив электротравму, не смог выйти на берег и умер. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу.

«Для выяснения точной причины смерти мужчины назначено судебно-медицинское исследование. В ходе осмотра установлено, что недалеко от места купания в озеро был погружен электронасос для забора воды в водонапорную башню. В рамках уголовного дела будет дана оценка действиям руководства хозяйствующего субъекта, в чьем ведении находится водонапорная башня и электронасос», - сообщили в Следственном комитете.    

Расследование уголовного дела поставила на контроль прокуратура Бурятии. Вчера на месте происшествия побывал прокурор Кабанского района Батор Будаев.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при эксплуатации электроприборов, законности действий должностных лиц органов местного самоуправления, обслуживающей организации на предмет обеспечения безопасности жизни и здоровья населения», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: прокуратура Бурятии
Теги
несчастный случай

Все новости

«Алтаргану» покажут в прямом эфире бурятских телеканалов
11.07.2024 в 10:10
В Бурятии медведи кидаются на машины и давят кур
11.07.2024 в 10:05
В Бурятии мертвая лошадь залетела на крышу авто после ДТП
11.07.2024 в 09:59
В Бурятии сохраняется сложная ситуация с пожарами
11.07.2024 в 09:46
В Бурятии обожжённый мужчина умер после отказа в госпитализации
11.07.2024 в 09:24
Погибший на Байкале мужчина спасал девочку
11.07.2024 в 09:03
Прописка в новой квартире
11.07.2024 в 09:00
Мишустину передали видео о бакланах в Бурятии
11.07.2024 в 06:00
В Бурятии за полгода осудили 138 «чёрных» лесорубов
10.07.2024 в 17:59
Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта улицы Бабушкина
10.07.2024 в 17:42
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Бурятии медведи кидаются на машины и давят кур
В районах республики встречи с косолапыми стали уже ежедневными
11.07.2024 в 10:05
В Бурятии мертвая лошадь залетела на крышу авто после ДТП
В аварии пострадала пожилая пассажирка иномарки
11.07.2024 в 09:59
В Бурятии сохраняется сложная ситуация с пожарами
Пожарные тушат 70 пожаров в 11 районах республики
11.07.2024 в 09:46
В Бурятии обожжённый мужчина умер после отказа в госпитализации
Его родственники возмущены волокитой в расследовании
11.07.2024 в 09:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru