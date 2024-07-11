Происшествия 11.07.2024 в 11:51

В Улан-Удэ горожане изуродовали медведей в сквере «Зодчий»

Им порвали ушки, лапы, расцарапали спины и морды
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ горожане изуродовали медведей в сквере «Зодчий»
В Улан-Удэ вандалы продолжают портить объекты благоустройства. Как сообщили в мэрии города, на этот раз пострадали фигуры медведей в сквере «Зодчий». У животных разорвали ушки и лапы, расцарапали спины и морды. Поврежденные фигуры отправятся на ремонт.


«К сожалению, найти тех, кто это сделал, пока не удалось», - констатировали в мэрии.


Напомним, ранее на ремонт забрали фигуру быка, стоявшего в летней зоне отдыха на площади советов. Он также пострадал от рук вандалов.


«Призываем всех горожан бережно относиться к городскому имуществу. Не портить скамейки, фонари, остановки, деревья и предметы благоустройства. Это имущество для всех, и оно должно служить долго. Помните, что каждый из нас отвечает за свой город!», - обратились к улан-удэнцам в городской администрации.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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