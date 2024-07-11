В Улан-Удэ горожане изуродовали медведей в сквере «Зодчий»

В Улан-Удэ вандалы продолжают портить объекты благоустройства. Как сообщили в мэрии города, на этот раз пострадали фигуры медведей в сквере «Зодчий». У животных разорвали ушки и лапы, расцарапали спины и морды. Поврежденные фигуры отправятся на ремонт.







«К сожалению, найти тех, кто это сделал, пока не удалось», - констатировали в мэрии.











