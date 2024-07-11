Происшествия 11.07.2024 в 11:51
В Улан-Удэ горожане изуродовали медведей в сквере «Зодчий»
Им порвали ушки, лапы, расцарапали спины и морды
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вандалы продолжают портить объекты благоустройства. Как сообщили в мэрии города, на этот раз пострадали фигуры медведей в сквере «Зодчий». У животных разорвали ушки и лапы, расцарапали спины и морды. Поврежденные фигуры отправятся на ремонт.
«К сожалению, найти тех, кто это сделал, пока не удалось», - констатировали в мэрии.
Напомним, ранее на ремонт забрали фигуру быка, стоявшего в летней зоне отдыха на площади советов. Он также пострадал от рук вандалов.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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