Клещи в Бурятии покусали уже более 3 тысяч человек

На 11 июля за медпомощью по поводу укусов клещами в Бурятии обратилось уже 3118 человек. Укусы зафиксированы во всех районах и столице республики, сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии Бурятии.

- Клещи поджидают жителей не только на природе, но и на собственных участках, во дворах, на огородах, дачах – таких случаев более 400. Так, ребенок получил укус при игре во дворе у дедушки с бабушкой, в результате – энцефалит. Мужчину клещ поджидал при рубке дров, много случаев присасывания при работе в огороде. По обращениям граждан с укусами на приусадебных участках можно особо отметить Баргузинский, Иволгинский, Заиграевский, Кабанский, Прибайкальский, Северо-Байкальский районы и в других районах, - прокомментировали в Центре гигиены и эпидемиологии.

Для защиты людей от клещей Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии проводит акарицидные обработки не только территорий мест массового пребывания населения, детских лагерей, но и частных участков.

Необходимо отметить, что действующие при обработке вещества активны и против большинства садовых вредителей.

Для заявки на обработку звоните: 23-01-56, 66-55-26.

В Улан-Удэ клеща на анализ можно сдать в следующих местах.

Фото: Номер один