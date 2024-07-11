Клещи в Бурятии покусали уже более 3 тысяч человек
На 11 июля за медпомощью по поводу укусов клещами в Бурятии обратилось уже 3118 человек. Укусы зафиксированы во всех районах и столице республики, сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии Бурятии.
- Клещи поджидают жителей не только на природе, но и на собственных участках, во дворах, на огородах, дачах – таких случаев более 400. Так, ребенок получил укус при игре во дворе у дедушки с бабушкой, в результате – энцефалит. Мужчину клещ поджидал при рубке дров, много случаев присасывания при работе в огороде. По обращениям граждан с укусами на приусадебных участках можно особо отметить Баргузинский, Иволгинский, Заиграевский, Кабанский, Прибайкальский, Северо-Байкальский районы и в других районах, - прокомментировали в Центре гигиены и эпидемиологии.
Для защиты людей от клещей Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии проводит акарицидные обработки не только территорий мест массового пребывания населения, детских лагерей, но и частных участков.
Необходимо отметить, что действующие при обработке вещества активны и против большинства садовых вредителей.
Для заявки на обработку звоните: 23-01-56, 66-55-26.
В Улан-Удэ клеща на анализ можно сдать в следующих местах.
Фото: Номер один