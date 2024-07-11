Происшествия 11.07.2024 в 17:06

Клещи в Бурятии покусали уже более 3 тысяч человек

Укусы зафиксированы во всех районах и столице республики
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Клещи в Бурятии покусали уже более 3 тысяч человек

На 11 июля за медпомощью по поводу укусов клещами в Бурятии обратилось уже 3118 человек. Укусы зафиксированы во всех районах и столице республики, сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии Бурятии.

- Клещи поджидают жителей не только на природе, но и на собственных участках, во дворах, на огородах, дачах – таких случаев более 400. Так, ребенок получил укус при игре во дворе у дедушки с бабушкой, в результате – энцефалит. Мужчину клещ поджидал при рубке дров, много случаев присасывания при работе в огороде. По обращениям граждан с укусами на приусадебных участках можно особо отметить Баргузинский, Иволгинский, Заиграевский, Кабанский, Прибайкальский, Северо-Байкальский районы и в других районах, - прокомментировали в Центре гигиены и эпидемиологии.

Для защиты людей от клещей Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии проводит акарицидные обработки не только территорий мест массового пребывания населения, детских лагерей, но и частных участков.

Необходимо отметить, что действующие при обработке вещества активны и против большинства садовых вредителей.

Для заявки на обработку звоните: 23-01-56, 66-55-26.

В Улан-Удэ клеща на анализ можно сдать в следующих местах.

 

Фото: Номер один

Теги
Клещи

Все новости

В селе Посольское отметят еще один рыбный праздник
11.07.2024 в 18:06
В Бурятии 60-летняя бомжиха зарезала мужчину
11.07.2024 в 17:45
В Бурятии выберут лучшие детские рисунки ко Дню строителя
11.07.2024 в 17:36
Жители Бурятии жалуются на мусор на пляжах и коров, гуляющих по Байкалу
11.07.2024 в 17:33
Жители Соснового Бора в Улан-Удэ оценили новую многофункциональную площадку
11.07.2024 в 17:16
Клещи в Бурятии покусали уже более 3 тысяч человек
11.07.2024 в 17:06
Житель Улан-Удэ угнал иномарку у коллеги
11.07.2024 в 16:50
Медики из Бурятии одержали победу во Всероссийском конкурсе
11.07.2024 в 16:42
В Улан-Удэ будут срезать новый асфальт на улице Борсоева
11.07.2024 в 16:23
Байкеры из Монголии приехали в гости в Бурятию
11.07.2024 в 16:16
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Бурятии 60-летняя бомжиха зарезала мужчину
После убийства женщина скрылась, но её удалось задержать
11.07.2024 в 17:45
Житель Улан-Удэ угнал иномарку у коллеги
Доехав до Кабанского района, злоумышленник бросил машину из-за поломки
11.07.2024 в 16:50
Жители Бурятии не оставляют попыток быстро заработать миллионы, ничего не делая
В результате люди сами остаются без денег и с огромными долгами
11.07.2024 в 14:06
Житель Улан-Удэ громким храпом привлек внимание вора
Изрядно выпив в клубе, мужчина не смог дойти до дома и уснул на лавочке
11.07.2024 в 13:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru