Происшествия 12.07.2024 в 11:52
Василия Смолина еще на два месяца оставили в СИЗО
Расследование уголовного дела в отношении главы района продолжается
Текст: Андрей Константинов
Советский районный суд Улан-Удэ в очередной раз удовлетворил ходатайство первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РБ о продлении срока содержания под стражей в отношении главы Бичурского района Василия Смолина. Он будет находится в СИЗО до 6 сентября 2024 года.
Напомним, 4 декабря 2023 года в селе Малый Куналей обнаружили тело местного жителя с травмами головы. В Следственном комитете тогда сообщили, что «по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сельчанина, повлекшего его смерть, задержан 40-летний мужчина, знакомый потерпевшего. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Как оказалось, задержанным 40-летним мужчиной был не кто иной как глава Бичурского района Бурятии Василий Смолин.
По версии следствия, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. На следующий день избитый сельчанин скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина якобы упал с кровати.
Спустя несколько дней Василия Смолина взяли под стражу и поместили в СИЗО до 6 февраля 2024 года. С тех пор этот срок уже неоднократно продлевался.
Напомним, Василий Смолин в сентябре 2023 года возглавил Бичурский район уже во второй раз, набрав на выборах 58% голосов избирателей. Спустя несколько дней после его ареста депутаты райсовета приняли единогласное решение о назначении врио главы. Им стала Марина Савельева, занимавшая пост заместителя руководителя районной администрации по финансово-экономическим вопросам,
Фото: из личного архива В. Смолина
Напомним, 4 декабря 2023 года в селе Малый Куналей обнаружили тело местного жителя с травмами головы. В Следственном комитете тогда сообщили, что «по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сельчанина, повлекшего его смерть, задержан 40-летний мужчина, знакомый потерпевшего. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Как оказалось, задержанным 40-летним мужчиной был не кто иной как глава Бичурского района Бурятии Василий Смолин.
По версии следствия, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. На следующий день избитый сельчанин скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина якобы упал с кровати.
Спустя несколько дней Василия Смолина взяли под стражу и поместили в СИЗО до 6 февраля 2024 года. С тех пор этот срок уже неоднократно продлевался.
Напомним, Василий Смолин в сентябре 2023 года возглавил Бичурский район уже во второй раз, набрав на выборах 58% голосов избирателей. Спустя несколько дней после его ареста депутаты райсовета приняли единогласное решение о назначении врио главы. Им стала Марина Савельева, занимавшая пост заместителя руководителя районной администрации по финансово-экономическим вопросам,
Фото: из личного архива В. Смолина