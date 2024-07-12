Крупная авария произошла на трассе в Бурятии

В Республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что в результате столкновения водителя «Газели» зажало в салоне. Для его извлечения потребовалась помощь спасателей со специальным оборудованием.





Крупное ДТП случилось сегодня днем на федеральной трассе «Байкал» вблизи Ошурково. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там столкнулись грузовой микроавтобус «Газель» и «Тойота Сурф». В результате аварии травмы получили оба водитель и пассажир внедорожника, их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.Фото: ГИБДД Бурятии