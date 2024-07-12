Происшествия 12.07.2024 в 15:57
Крупная авария произошла на трассе в Бурятии
После ДТП трех человек доставили в больницу
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП случилось сегодня днем на федеральной трассе «Байкал» вблизи Ошурково. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там столкнулись грузовой микроавтобус «Газель» и «Тойота Сурф». В результате аварии травмы получили оба водитель и пассажир внедорожника, их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
Фото: ГИБДД Бурятии
В Республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что в результате столкновения водителя «Газели» зажало в салоне. Для его извлечения потребовалась помощь спасателей со специальным оборудованием.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
Фото: ГИБДД Бурятии
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