Происшествия 12.07.2024 в 15:57

Крупная авария произошла на трассе в Бурятии

После ДТП трех человек доставили в больницу
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Текст: Андрей Константинов
Крупная авария произошла на трассе в Бурятии
Крупное ДТП случилось сегодня днем на федеральной трассе «Байкал» вблизи Ошурково. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там столкнулись грузовой микроавтобус «Газель» и «Тойота Сурф». В результате аварии травмы получили оба водитель и пассажир внедорожника, их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В Республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что в результате столкновения водителя «Газели» зажало в салоне. Для его извлечения потребовалась помощь спасателей со специальным оборудованием.


В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

Фото: ГИБДД Бурятии

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